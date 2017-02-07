كشفت إفصاحات البورصة أمس، عن إتمام عمليتي بيع لأشخاص مطلعون على سهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، الأولى تم فيها بيع 816.2 ألف سهم بسعر 285 فلسا، بإجمالي قيمة 233 ألف دينار وكانت مملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أما العملية الثانية فتم فيها بيع 98 ألف سهم بسعر 290 فلسا بإجمالي قيمة 57 ألف دينار، وكانت مملوكة لرئيس إدارة الموارد البشرية بالشركة.

وحسب بيانات الشركة على موقع البورصة الرسمي، فإن عدد الأسهم المصدرة للشركة 1.099 مليار سهم، وكبار الملاك فيها هم شركة الصناعات المتحدة ومجموعتها (الشركة الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية) بنسبة مباشرة وغير مباشرة 29.5%، وشركة صناعة الكيماويات البترولية وتملك 10% بشكل مباشر.

وأنهى سهم «القرين» تعاملات امس على ارتفاع بنسبة 5% محققا 5 فلوس مكاسب ليصل إلى 290 فلسا، وتم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 400 ألف دينار.