صناديق الاستثمار المحلية سجلت صافي شراء بـ 5.1 ملايين دينار

الصناديق الأجنبية اتجهت للبيع بقيمة 8.3 ملايين دينار أحمد موسى

رصـــدت «الأنـــبـــاء» حركة فئات المتعاملين في البورصة الكويتية خلال شهر يناير الماضي، حيث كشفت عن محصلة بيعية من قبل المؤسسات والمحافظ الكويتية بعد قيامها خلال الأشهر الماضية ببناء مراكز شرائية لتستغل فورة الأسهم خلال يناير وتقوم بمحصلة بيعية.

وكشفت التعاملات عن محصلة بيعية للكويتيين بنحو 34 مليون دينار، فيما سجل الخليجيين والأجانب صافي شراء بقيمة 12.7 و21.35 مليون دينار على التوالي.

وأظهر تقرير حجم التداول وفقا لجنسيات المتعاملين بلوغ عمليات الشراء من جانب الأفراد الكويتيين نحو 603 ملايين دينار تعادل 50% من إجمالي قيم التداول خلال الشهر والبالغة 1.19 مليار دينار، وعلى الجانب الآخر بلغت مبيعاتهم 584 مليون دينار ليسجلوا بذلك صافي شراء بقيمة 18.25 مليون دينار.

وسجلت مشتريات الأفراد الكويتيين خلال شهر يناير أعلى وتيرة منذ يونيو 2013 أي بنحو 3 سنوات ونصف السنة.

وبلغت تعاملات المؤسسات 145.7 مليون دينار كعمليات شراء ونحو 178 مليون دينار عمليات بيع، لتسجل بذلك صافي بيع بلغ 32.7 مليون دينار، حيث استفادت من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الأسهم خلال الشهر الماضي، بعد تكوينها مراكز شرائية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2016 حيث كثفت عمليات شراء خلال شهر أكتوبر الذي بلغت فيه قيمة المشتريات نحو 82 مليون دينار وصافي شراء بلغ 39 مليون دينار.

واتجهت تعاملات الصناديق الاستثمارية في يناير إلى الشراء بقيمة 5.1 ملايين دينار، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 63.14 مليون دينار تعادل 5.3% فقط من اجمالي الشراء، وعمليات بيعيه بقيمة 58 مليون دينار.

وسجلت تعاملات محافظ العملاء صافي بيع بقيمة 24.7 مليون دينار، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 235.4 مليون دينار تمثل 19.7% من إجمالي عمليات الشراء بالسوق، مقابل مبيعات بقيمة 260 مليون دينار شكلت 21.8% من إجمالي عمليات البيع.

وحققت تعاملات الخليجيين صافي شراء بقيمة 12.7 مليون دينار، وذلك بدعم من تسجيل المؤسسات الخليجية صافي عمليات شراء بقيمة 7.89 ملايين دينار، وكذلك الصناديق الاستثمارية بصافي شراء بلغ 4.1 ملايين دينار، حيث سجلوا عمليات شراء بقيمة 6.48 ملايين دينار مقابل بيع بقيمة 2.3 مليون دينار.

وبلغت محصلة تعاملات الأجانب في يناير شراء بقيمة 21.35 مليون دينار، حيث سجل الأفراد والمؤسسات الأجنبية محصلة شراء بقيمة 845 ألف دينار و28.8 مليون دينار على التوالي، مقابل صافي بيع بقيمة 8.3 ملايين دينار من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية، حيث سجلت مشتريات خلال يناير بنحو 4.36 ملايين دينار تشكل 0.36% من إجمالي التعاملات، فيما سجلت مبيعات بقيمة 12.6مليون دينار.

وخلال شهر يناير الماضي ارتفع عدد الحسابات النشطة في البورصة لأعلى مستوى منذ يوليو الماضي لتبلغ 17.9 ألف حساب، وزادت بنحو 1.4 ألف حساب عن ديسمبر 2016، فيما بلغ عدد الحسابات غير النشطة نحو 355.3 ألف حساب تشكل 95.1% من إجمالي الحسابات المسجلة والبالغة 373.2 ألف حساب.

وسجلت البورصة ارتفاعات قياسية خلال يناير الماضي، بلغت 18.8% بمكاسب تخطت 1000 نقطة وقيمة سوقية بلغت 29.4 مليار دينار، فيما ارتفعت قيم التداول بنهاية يناير 268.68% إلى 1.18 مليار دينار تعادل 42% من قيم 2016.