55 مليون دينار الإيرادات التشغيلية من عمليات البيع والشراء

تسليم 5 مشاريع سكنية والبدء بتنفيذ 6 جدد.. محصلة 2016

قال رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي إن الشركة نجحت خلال العام 2016 بتحقيق أرباح صافية بواقع 10.25 ملايين دينار في العام 2016 مقارنة بـ 9.32 ملايين دينار في العام 2015 وبنسبة زيادة وصلت 10.02% علاوة على ربحية سهم 16.51 فلسا في العام 2016 مقارنة 15.04 فلسا في العام 2015، وذلك من خلال عمليات البيع في مشاريعها المتاحة للبيع وزيادة نسبة الإشغال في مشاريعها المدرة للدخل بالشكل الذي أدى إلى بلوغ إيرادات الشركة التشغيلية نحو 55.17 مليون دينار بنهاية العام 2016، مؤكدا أن هذه الإيرادات جاءت كنتيجة مباشرة لعمليات التسويق المدروسة والمبيعات الكبيرة والثقة الوطيدة التي تحظى بها الشركة في الوسط العقاري، الأمر الذي نتج عنه تحقيق إيرادات من عمليات البيع بواقع 47.81 مليون دينار، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 15.19% وبواقع 7.11 ملايين دينار بنهاية العام 2016 مقارنة بـ 6.17 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2015.

وأضاف أنه وبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة فقد أوصى مجلس إدارة المزايا القابضة بتوزيع 8% من القيمة الاسمية للسهم نقدا والتي تعادل 8 فلوس لكل سهم وذلك إلى جميع مساهمي الشركة، وذلك في لفتة تعبر عن مدى حرص المجلس على مشاركة المساهمين في نتائج الشركة لهذا العام، مؤكدا أن التوصية بتوزيع النقد إنما تعبر عن قدرة الشركة وملاءتها المالية والنظرة المتوازنة لخطة الشركة المستقبلية، وأن هذه التوصية سوف تقدم إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها، علاوة على خضوعها لكل الإجراءات والمتطلبات من هيئة أسواق المال والجهات الحكومية المختصة.

وقال إن المزايا قد حافظت على موقعها الريادي في السوق على مستوى كل قطاعات الأعمال، إذ انه خلال العام 2016 تسارعت وتيرة أنشطة الأعمال بعد نجاح الشركة في حصاد نتائج المشاريع التي قامت بتطويرها في الأسواق الجديدة التي طرقت أبوابها في السنوات الماضية، ما انعكس على إجمالي أصول الشركة التي بلغت 254.78 مليون دينار بنهاية العام 2016 مقارنة بـ 251.04 مليون دينار في العام 2015، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 119.61 مليون دينار بنهاية العام 2016 مقارنة بـ 111.45 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2015.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة م.إبراهيم الصقعبي إن المزايا نجحت بتحقيق نسب نمو في أرباحها في العام 2016 مدعومة بمؤشرات تتسم بالاستقرار وتتماشى مع استراتيجية الشركة القائمة على 10 أهداف أساسية تجلت وبوضوح في إنجازات الشركة في عام 2016.

أشار النفيسي الى ان الشركة لديها استراتيجية من مجموعة من المحاور أهمها تجنيب الشركة اي مخاطر اعتمادا على التنويع، حيث قامت الشركة بزيادة حصتها في إحدى شركاتها القابضة في جمهورية تركيا من 40% إلى 90% والتي تمتلك ريتم اسطنبول، وقد تم إنجاز المشروع بالكامل، فيما فاقت نسبة البيع فيه نسبة 80%، وبلغت نسبة التأجير 50%، وتم انعكاس ذلك في بيانات الشركة المالية اعتبارا من الربع الرابع من العام 2016.

كذلك تستهدف الشركة بدء مشاريع إسكانية جديدة بشكل سنوي، حيث بدأت الشركة بتنفيذ 6 مشاريع جديدة في 2016، تمثلت في الانتهاء من أعمال حفر الأساسات لمشروع «كيو لاين» السكني في دبي والمؤلف من مبنيين سكنيين، علاوة على الانتهاء من أعمال التصميم لمشروع «كيو زون» السكني في دبي والمؤلف من 500 شقة سكنية وبدأت الشركة تصميم مشروع جديد في منطقة «شرق» بالكويت، وبدأت أعمال الحفر لمشروع مزايا ريزدنس السكني في عمان والمؤلف من مجمع سكني متكامل الخدمات تمهيدا لطرحه للبيع في مارس المقبل.

وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأمد عند مستوى (BBB-) وقصير الأمد عند مستوى (A3) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة كابيتال انتلجينس بالتزامن مع حصولها على تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.25 ملايين دينار كويتي، الأمر الذي يؤكد متانة الجدول المالي للشركة وقدرتها العالية على الحصول على تسهيلات مالية في طي عملياتها التشغيلية.

وأكد النفيسي أن ادارة الشركة تؤمن بأهمية تطوير نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الشركة لذلك قامت بتفعيل نظام الـ ERP الجديد وذلك بربط عمليات الشركة المالية إلكترونيا بجميع شركاتها التابعة داخل الكويت وخارجها.