تراجع أسعار المسكن والمواد الغذائية قابل ارتفاع البنزين

ارتفاع محتمل في أسعار المواد الغذائية على المدى القريب

اشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى استقرار معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر ديسمبر إثر انخفاض التضخم في أسعار خدمات المسكن والمواد الغذائية مقابل ارتفاعه في المكونات الأخرى. إذ بلغ التضخم العام 3.5% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر مقارنة بمستواه في شهر نوفمبر البالغ 3.4% وذلك نتيجة التراجع المستمر في تضخم أسعار المواد الغذائية والتباطؤ في تضخم أسعار خدمات المسكن مقابل الارتفاع الذي سجله كل من مكون المفروشات المنزلية ومكون النقل والمواصلات ومكون المطاعم.

وبلغ معدل التضخم الأساس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية أعلى مستوى له منذ عدة سنوات ليستقر عند 4.2% على أساس سنوي.

واستقر معدل التضخم في العام 2016 مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى متوسط 3.2%، واستقر نمو الأسعار نسبيا عند مستوى 3% خلال معظم العام 2016 باستثناء الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الذي ارتفع متوسط التضخم فيها إلى 3.6% على أساس سنوي إثر رفع أسعار البنزين في مطلع سبتمبر، ومع استبعاد أثر رفع أسعار البنزين فقد ظل التضخم ثابتا نسبيا عند ما يقارب 3% تماشيا مع استقرار التضخم في معظم المكونات الأخرى. فقد قابل الارتفاع في أسعار البنزين تراجعا في مكون خدمات المسكن وأسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة.

وتوقع التقرير أن يعاود التضخم ارتفاعه في العام 2017 تماشيا مع قيام الحكومة برفع تعرفة الكهرباء والماء بدءا من شهر مايو، ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في زيادة الضغوطات التضخمية في النصف الثاني من العام 2017 بالأخص والتي ستؤدي بدورها إلى رفع المتوسط السنوي إلى ما يقارب 3.8% -4% خلال هذا العام.

وحافظ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية على ركوده خلال شهر ديسمبر ليبلغ 0.7% على أساس سنوي، وقد شهدت وتيرة نمو الأسعار في هذا المكون تباطؤا خلال معظم العام 2016 تماشيا مع التراجع المستمر في أسعار المواد الغذائية العالمية، فقد بلغ متوسط التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية 1.9% على أساس سنوي في 2016 متراجعا عن مستواه الذي سجله في العام الماضي عند 3.4% على أساس سنوي. ومن المحتمل أن يرتفع التضخم في هذا المكون على المدى القريب إلى المدى المتوسط مع ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية. إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى استمرار انكماش التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية ولكن بوتيرة أبطأ بكثير عند 2.3% على أساس سنوي.

وقال التقرير إن التضخم في خدمات المسكن تراجع خلال شهر ديسمبر إثر ركود نشاط العقار قليلا وذلك بعد ارتفاعه لما يقارب العام. إذ تراجع التضخم في هذا المكون التي تشكل الإيجارات السكنية معظمه والذي يتم تحديثه على أساس ربع سنوي ليصل إلى 6.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2016 من 7.4% على أساس سنوي في الربع الربع الثالث. إلا أن الزيادة في الربع الرابع من العام 2016 ظلت قوية على أساس ربع سنوي عند 2.8%.

ونتوقع أن يتراجع قليلا الارتفاع في هذا المكون على المدى القريب إلى المتوسط على أساس سنوي ليعاود ارتفاعه في النصف الثاني من العام 2017 إثر ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء في سبتمبر.

وجاء التضخم في مكونات قطاع التجزئة متفاوتا خلال ديسمبر، فقد استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون السلع الأخرى والخدمات بالتراجع إثر تباطؤ نمو طلب المستهلك وقوة الدينار، بينما ارتفع التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بعد أن استمر بالتراجع لثلاث سنوات تقريبا محققا قفزة إلى 4.0% على أساس سنوي في ديسمبر من 1.2% على أساس سنوي في نوفمبر وذلك بعد ارتفاع رسوم معدات الصيانة، وانعكس ارتفاع التضخم في هذا المكون أيضا في ارتفاع التضخم في مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن.

وبينما تسبب التضخم في خدمات المسكن في تراجع التضخم في مكون الخدمات قليلا خلال ديسمبر، ساهم ارتفاع الرسوم في معدات الصيانة في ارتفاع التضخم في مكون الخدمات باستثناء المسكن. إذ بلغ التضخم في الخدمات الذي يشغل مكون خدمات المسكن معظمه أقل مستوى له منذ عدة سنوات عند 4.8% على أساس سنوي في ديسمبر.

وارتفع التضخم في الخدمات باستثناء المسكن من 1.1% على أساس سنوي في نوفمبر ليصل إلى 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر نتيجة ارتفاع التكاليف في مكون معدات الصيانة وارتفاع التضخم في مكون المطاعم والفنادق الذي جاء على أعقاب ارتفاع الرسوم في معدات الصيانة.

وذكر التقرير أن التضخم في قطاع النقل والمواصلات حافظ على ثباته، إذ ارتفع التضخم في هذا المكون إلى ما يقارب 10% على أساس سنوي في سبتمبر ليظل ثابتا بعد ذلك. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بواقع 50% إلى 60% خلال ذلك الشهر والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمات النقل.

ومن المحتمل أن يواجه هذا المكون ارتفاعا في الضغوطات التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط وذلك تماشيا مع تغير أسعار خدمات النقل لتتناسب مع الارتفاع في أسعار البنزين، ولكن سيقابل الارتفاع المحتمل في الضغوطات التضخمية تراجعا مستمرا في أسعار السيارات والتي تشكل معظم مكون النقل. فقد تراجعت أسعار السيارات بوتيرة سريعة بلغت 2.6% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة بالشهر الماضي.

واستمر التضخم في مؤشر أسعار الجملة بالارتفاع في الربع الرابع من العام 2016 نتيجة ارتفاع التضخم في معظم المكونات ولاسيما في مكون التصنيع (النفطي). فقد ارتفع التضخم في مؤشر أسعار الجملة إلى 3.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2016 من 2.8% علي أساس سنوي في الربع الثالث وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في مكون التصنيع ومكون استغلال المحاجر واستخراج المعادن على أعقاب ارتفاع أسعار البنزين في سبتمبر.

إذ تسارع التضخم في مكون التصنيع (النفطي غالبا) من 3.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 ليصل إلى 4.0% على أساس سنوي في الربع الرابع وذلك على خلفية قوة التضخم في التصنيع المحلي الذي قفز من 4.6% على أساس سنوي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند 6.5% على أساس سنوي في الفترة ذاتها.

وقال التقرير انه من المحتمل أن يستمر التضخم في مؤشر أسعار الجملة بالارتفاع من مكون التصنيع وذلك على المدى القريب إلى المتوسط. إلا أن هذه الزيادات قد يقابلها ويحد منها تراجعا في نمو أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك ما سيسهم بدوره في دعم استقرار معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك.