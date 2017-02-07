عبد الكريم: نثمن دور«المركزي» في تقديم الدعم للقطاع المصرفي

خدمات مميزة ومنتجات مبتكرة تلبي جميع احتياجات عملاء البنك بالكويت

أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي ـ فرع الكويت ـ وليد عبدالكريم عن سعادته بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لافتتاح الفرع الثاني لمصرف الراجحي في الكويت، وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تضمنتها قواعد وأسس المركزي لفتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية في الكويت، مثمنا هذا التعاون والدور المهم الذي يقوم به بنك الكويت المركزي لتعزيز المنافسة وتقديم الدعم للقطاع المصرفي بما يعكس الحرص على تعزيز الخدمات المصرفية ويخدم مصلحة العملاء جميعا.

وإلحاقا للنجاح الكبير الذي حققه المصرف منذ دخوله السوق الكويتي في العام 2010، وفي إطار استراتيجية عمل المصرف الهادفة إلى التوسع الدولي والإقليمي، سعيا للوجود الأقرب لعملائه، وبمناسبة حصوله على تلك الموافقة لافتتاح فرعه الثاني في الكويت، بدأ المصرف بإجراءاته التنفيذية استعدادا لتوفير خدماته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء عبر فرعه الجديد والذي سيعلن عن موقعه وتاريخ الافتتاح في حينه.

وفي ذات السياق، فإن المصرف يتطلع إلى استقطاب كوادر وطنية شابة ومدربة على أعلى مستوى للمشاركة والمواصلة في مسيرة النجاح والمضي قدما نحو تعزيز علاقاته المثمرة والطويلة الأجل مع العملاء على نطاق واسع.

واشار عبد الكريم إلى أن هذا القرار يعتبر داعما رئيسيا للإدارة التنفيذية ولكل العاملين في مصرف الراجحي من أجل الاستمرار في تقديم مزيد من الخدمات المصرفية والائتمانية المتطورة والتي تهدف إلى إرضاء عملاء المصرف سواء من الأشخاص أو الشركات، حيث إن السوق الكويتي يشهد نموا مستمرا في الأعمال المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف: «نحن سعداء بتواجدنا في السوق الكويتي، وقد حرصت إدارة مصرف الراجحي على توفير التجهيزات المناسبة لتلبية مختلف الاحتياجات المصرفية ومتطلبات العملاء المنسجمة مع سياستنا المصرفية المبنية على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والمساعدة على توفير الوقت والجهد للعملاء بشكل مهني مدروس، وكفاءة عالية. كما يشهد المصرف زيادة ملحوظة برغبة العملاء في الاستفادة من الخدمات والمنتجات التي يطرحها وهو مؤشر على الثقة الكبيرة التي اكتسبها المصرف من المواطنين والمقيمين في الكويت، والناتج عن اهتمام المصرف بعملائه أينما تواجدوا».

وأوضح عبد الكريم: «إن من أهم أسباب إقبال الأفراد والشركات على خدمات مصرف الراجحي تكمن في مراعاة المصرف لكل الأعراف المصرفية التي تشكل استراتيجية العمل لدينا، من منطلق ايماننا بأن العملاء من أفراد وشركات هم شركاء في النجاح والتقدم، واستقطابهم يجب أن تقابله خدمات مميزة ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم، فنحن نحرص دائما على اختيار الكفاءات المميزة للانضمام لمصرف الراجحي، لتعزيز المهنية في بيئة العمل، كذلك ضمان السرعة في الأداء والدقة في التنفيذ، وهي من أهم عوامل خدمة العملاء من جهة المرونة ومسايرة واقع التطور التقني والتكنولوجي في القطاع المصرفي، أما فيما يتعلق بالخدمات التمويلية فيقدم المصرف منتجات متنوعة بشروط ميسرة وهامش ربحي منافس، وذلك ضمن مجموعة مبتكرة من الخدمات المصرفية والتي يسعى البنك من خلالها إلى تقديم حلول مصرفية متطورة تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية».