قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار ان الأسهم العالمية أنهت الشهر الأول من العام الجديد بأداء إيجابي، إذ حققت ارتفاعا بنسبة 2.7%.

وجاء هذا الانتعاش بقيادة الأسواق الناشئة التي ارتفعت بنسبة 5.45% في حين أقفلت الأسهم الأميركية شهر يناير بارتفاع بلغت نسبته 1.8% وفقا لقياس مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مع تولي دونالد ترامب الحكم كالرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بتاريخ 20 يناير.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تصدر سوق الأسهم في الكويت قائمة الأكثر ارتفاعا بحوالي 12.4% في حين انخفض السوق السعودي بنسبة 1.51%.

وحققت السلع أداء متباينا في شهر يناير، فارتفع الذهب بنسبة 5.5% وهبط خام برنت بنسبة 2.0% على الرغم من خفض إنتاج النفط من جانب منظمة أوپيك وكذلك الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب مخاوف من أن تعكس زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة من قبل المنتجين غير التقليديين مفاعيل خفض الإنتاج لمنظمة أوپيك.

وفي الولايات المتحدة، استمرت المؤشرات الاقتصادية في إظهار علامات التفاؤل بشأن النمو.

فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.1% في الربع الرابع، إذ سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أداء قويا آخر خلال الشهر لتنهي بذلك عام 2016، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في شهر ديسمبر بعد أن ارتفعت بنسبة 0.2% فقط في شهر نوفمبر.