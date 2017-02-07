تماسك النفط بالقرب من 57 دولارا للبرميل خلال تداولات أمس، إذ حدت وفرة المخزونات وبوادر على أن ارتفاع الأسعار سينعش الإنتاج الأميركي، من تأثير تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات الجمعة أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعا. وعلى الرغم من تخفيضات إنتاج أوپيك زادت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 56.75 دولارا للبرميل بانخفاض 6 سنتات حيث كان التداول في نطاق ضيق لا يتجاوز 46 سنتا. وصعد الخام الأميركي إلى 53.87 دولارا بزيادة 4 سنتات.