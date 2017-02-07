تدشن هيئة أسواق المال برنامجها التوعوي الجديد الخاص بموضوع تفعيل التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن التزامات قانون إنشائها ونشاط الأوراق المالية في الـ14 من فبراير الجاري.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان البرنامج يشمل فعاليتين للشؤون القانونية عن نموذج تفعيل نظام التحكيم لتسوية المنازعات ومؤشرات الإنذار المبكر المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.

وأشارت الى ان البرنامج يقام في إطار فعاليات توعوية تتضمن مبادرات جديدة غير مسبوقة وورش عمل وإصدارات توعوية ورسائل توعوية وفق آليات متعددة وأنشطة أخرى أبرزها المؤتمر السنوي الثالث للهيئة المزمع تنفيذه أواخر شهر مارس المقبل.