حازت الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» أقل الأسعار في مناقصتين لصالح شركة نفط الكويت، بقيمة إجمالية تبلغ 4.22 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها حصلت على أقل الأسعار في 4 مجموعات من أصل 5 مجموعات في مناقصة بقيمة 2.2 مليون دينار، تتعلق بتوريد مواد متفرقة لدعم عمليات حفر وإصلاح الآبار التابعة لشركة نفط الكويت.

كما أوضحت الشركة في البيان، أنها حصلت أيضا على أقل الأسعار في 5 مجموعات من أصل 6 مجموعات في مناقصة بقيمة 1.9 مليون دينار، تتعلق بتوريد مواد متفرقة لدعم عمليات حفر وإصلاح الآبار التابعة لشركة نفط الكويت.

وقالت الشركة إنها ستقوم بالإفصاح عن أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة عند ترسية وتوقيع أمور الشراء عليها.