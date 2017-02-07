قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ورئيس الهيئة الإدارية للمؤتمر أحمد الفارس ان الاستعدادات قد اكتملت لعقد المؤتمر المهني الخامس لـ «المحاسبة والمراجعة» والذي من المقرر أن يعقد خلال الفترة 15 - 16 الجاري بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأضاف الفارس أن استضافة «الغرفة» لعقد انشطة هذا المؤتمر يعتبر دعما منها للانشطة ذات الطابع الاقتصادي والمالي ورعاية مهنية لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أنه قد تم اعتماد البحوث وأوراق العمل والمحاضرين واستكمل برنامج المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين، حيث ستعقد جلسة افتتاحية عقب مراسم افتتاح المؤتمر تدور محاورها حول تعزيز المسؤولة الاجتماعية والاستدامة.

وأضاف الفارس أن المتحدثين الرئيسيين بجلسات المؤتمر يمثلون تشكيلة متميزة من المهنيين والأكاديميين من مختلف الدول الخليجية والعربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما تعكف الهيئة الإدارية للمؤتمر حاليا على الانتهاء من استكمال اختيار رؤساء الجلسات، ونظرا إلى أهمية المؤتمر فإنه من المأمول أن تكون هناك مشاركة فعالة لحضور انشطة المؤتمر من وزارات التجارة والصناعة، البنوك المركزية، دواوين المحاسبة، غرف التجارة والصناعة، هيئات أسواق المال والبورصات الخليجية والعربية، الشركات المدرجة بتلك الأسواق المالية بالإضافة إلى الجمعيات المهنية الخليجية والعربية والدولية الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.

واختتم الفارس تصريحه بتوجيه الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على رعايته الكريمة للمؤتمر وكذلك بتوجيه الشكر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإعلام لرعايتها ودعمها لانشطة المؤتمر وإلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على جهودهم وتفانيهم، حيث إن المؤتمر يقوم على سواعد أعضاء الجمعية العمومية بجهود ذاتية من لجان الجمعية وهيئة المؤتمر ولجانه.

ويتمنى الفارس للمؤسسات والشركات المساهمة في دعم المؤتمر سواء بتقديم الرعايات أو ترشيح المشاركين لحضور انشطته لإثراء المناقشات أثناء الجلسات للاستفادة وتعميم الفائدة.