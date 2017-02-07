شريف حمدي



استمرارا لحالة التذبذب التي تشهدها بورصة الكويت حاليا، تراجعت مؤشراتها الثلاثة في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل المؤشر العام للبورصة انخفاضا كبيرا بلغ 118.7 نقطة بنسبة 1.7% ليصل المؤشر إلى 6583 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4% خاسرا 4.3 نقاط ليصل إلى 976 نقطة، وحقق المؤشر الوزني انخفاض بنسبة 0.5% بخسائر 2.2 نقاط ليصل إلى 424 نقطة.



واستقرت السيولة عند 43 مليون دينار ، وبلغ حجم التداول 481.5 مليون سهم نفذت من خلال 9010 صفقة.



وشهدت الدقائق الأخيرة للتداول تقليص المؤشرات لخسائرها خاصة المؤشرات الوزنية التي قلصت نحو 50% من الخسائر التي منيت بها خلال الجلسة.