الدعم يؤكد مجدداً تميز «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية واهتمامه بالشباب

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) من خلال مبادراته التعليمية والشبابية في دعم ورعاية 35 مشروع تخرج لطلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في مختلف أقسامها العلمية، في تأكيد جديد على تميزه في تحقيق المسؤولية الاجتماعية واهتمامه بشريحة الشباب والطلبة والدارسين وحرصه على تشجيع كل المبادرات والإبداعات العلمية للشباب الكويتي عموما وطلبة الهندسة والبترول على وجه الخصوص.

وتنوعت مشاريع الطلبة التي تمحورت بمعظمها في إيجاد حلول وأفكار مبتكرة تواجه المشكلات والتحديات التي تعترض بيئة العمل في المجال الصناعي والنفطي والمجالات الاخرى المتعلقة بهما، حيث ان اغلب المشاريع التي عرضها الطلبة في المعرض بدعم من «بيتك» نحو 35 مشروعا من أصل 75.

ويؤكد دعم «بيتك» لطلبة كلية الهندسة والبترول إدراكه أنها من اهم الكليات التي تخرج طلبة مؤهلين للعمل في اهم قطاعات الاقتصاد في البلاد، حيث ان علوم الهندسة بمختلف اختصاصاتها تساهم بخلق أفكار يمكنها أن تثري الواقع الاقتصادي، إذ ان تحقيق التنمية والازدهار والتكامل الاقتصادي لا يمكن أن يتم الا من خلال بيئة اجتماعية خصبة يساهم «بيتك» بتوفيرها من خلال تقديم الدعم اللازم المادي والمعنوي لتنمية الطاقات العلمية وإيجاد سبل ممهدة تفتح الأفق واسعة للمضي قدما في التطوير والتنمية بما ينسجم مع إستراتيجية «بيتك» الذي يضع التنمية ركيزة أساسية في أولوياته حيث يعتبر «بيتك» اكبر داعم لمشاريع تخرج كلية الهندسة والبترول.