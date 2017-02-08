بهدف تعزيز خدماته المصرفية، عقد بنك الخليج ورشة عمل حصرية حول «الابتكار والاستراتيجية» لموظفي الإدارة العليا، حيث قام د.ألكساندر أوستروالدر المتحدث العالمي المعروف في مجال الابتكار، بإدارة هذه الورشة للمرة الأولى في الكويت في فندق جميرا مسيلة.

وتعكس هذه المبادرة ايمان بنك الخليج بتعزيز ثقافة الابتكار لدى موظفيه بالإضافة الى الاستثمار في طاقات موارده البشرية والتميز عن غيره من المصارف، وكان الهدف من وراء ورشة عمل «الابتكار والاستراتيجية»، تزويد المدراء بأدوات الابتكار الاستراتيجية التي تساعدهم في النجاح في أعمالهم، كما أتاحت الفرصة للموظفين لتطوير وصقل مهاراتهم المهنية بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وقالت سلمى الحجاج، مدير عام الموارد البشرية: لقد أصبح الابتكار جزءا لا يتجزأ من الخدمات المصرفية اليوم اذ تقوم استراتيجية البنك على مبدأ الابتكار بالإضافة الى المنتجات البسيطة وخدمة العملاء المميزة، وبما أننا نؤمن بالاستثمار بمواردنا البشرية، فقد قمنا باستضافة د.ألكساندر أوستروالدر، وهو من أهم الشخصيات في هذا المجال، لتقديم ورشة عمل تعود بالفائدة على موظفي الإدارة العليا في بنك الخليج، إذ قدمت لهم هذه الورشة الأدوات والمنهجيات اللازمة لاستثمارها في استراتيجية البنك العامة.

وأضافت الحجاج: نفتخر بوجود د.أوستروالدر معنا للبحث والتعمق في عالم الابتكار والاستراتيجية، فقد استفاد المشاركون من الأدوات والمنهجيات التي عرضها عليهم الدكتور أوستروالدر حول أحدث المفاهيم التي تستخدمها أكبر الشركات العالمية.

وسلط د.أوستروالدر الضوء خلال الورشة على العلاقة التي تربط بين الابتكار والاستراتيجية قائلا: تحتاج المقترحات الإنتاجية والخدماتية ونماذج الأعمال التجارية الى التحدي الدائم، فلا يمكن للنجاح أن يتحقق الا بوجود مقترحات جيدة، ونموذج عمل مناسب وتنفيذ قوي، وحتى إذا كانت هذه العوامل موجودة، عليكم أن تقيمـوها وتسألوا أنفسكم: هل هذا هو النموذج الصحيح؟

وركزت ورشة العمل التي استمرت لمدة ثلاث ساعات على الابتكار وكيفية تنفيذه بطريقة فعالة تضمن التحسن في تنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة. كما سلطت الضوء على المنهجيات الأساسية حول كيفية تعزيز الكفاءة والأرباح.