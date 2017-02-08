أعلنت الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، عن تدشين رحلتها الأولى بين اسطنبول وكوناكري عاصمة جمهورية غينيا، ليصل بذلك عدد الوجهات التي تخدمها في القارة الأفريقية إلى 51 وجهة، ما يعد أكبر عدد من الوجهات بين جميع الناقلات، ويعزز مكانتها كناقلة تطير إلى أكبر عدد من البلدان مقارنة بأي ناقلة أخرى في العالم من خلال 296 وجهة في 120 بلدا.

وتنضم كوناكري إلى محفظة متنامية من الوجهات التي تطير إليها الناقلة في غرب أفريقيا، تضم مدن أكرا وأبوجا وباماكو وداكار وأبيدجان وكوتونو ودوالا وياوندي ونجامينا وواجادوجو ونيامي.

وسوف توفر هذه الخدمة رابطا بين مطار أتاتورك في اسطنبول ومطار كوناكري الدولي عن طريق واجادوجو. وسوف تتيح رحلة الإياب للمسافرين المغادرين غينيا إمكانية الوصول إلى وجهات عالمية، مثل لندن ودبي وباريس وفرانكفورت ومسقط وكوبنهاجن وستوكهولم وبروكسل وبرلين وأمستردام وفيينا وأسمرة وهامبورغ ودوسلدورف وميلانو. وتتوافر الرحلة رقم «TK 537» بمعدل مرتين أسبوعيا اعتبارا من 30 يناير 2017.