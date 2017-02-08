يستهل بنك وربة عام 2017 بإجراء السحب الشهري الأول لعملاء حساب السنبلة وذلك مع جوائز مالية أكبر وفرص ربح أكثر للعملاء وفقا للتطويرات التي أعلن عنها لهذا الحساب منذ بدء العام الجديد. وقد تم السحب الذي أعلن البنك من خلاله عن أسماء الرابحين الـ12 بحضور عدد من الإدارة التنفيذية للبنك والموظفين وتحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

انطلاقا من هذا العام، أصبح بإمكان اثنين من عملاء بنك وربة الفوز بالجائزة الكبرى وهي 5000 دينار كويتي وكانت من نصيب كل من محمد عبدالكريم خلف العنزي وناصر مفرج حمدان العدواني، أما الجوائز العشر الأخرى فكانت بقيمة 1000 دينار لكل رابح ذهبت لكل من حليمة أحمد فلاح عبدالله وعصام يوسف ناصر أحمد وسعد جابر نهار العدواني وعبدالله حمود عبدالله العتيبي وعبدالله فهيد محمد العجمي وسعد عوض حشر العنزي وصعب ابداح خالد الهاجري وفاضله علي راشد الشعلان وغنام دهام محمد الحسيني وراشد مطلق محمد العازمي.

وتمثلت التطويرات التي عمل عليها بنك وربة في رفع عدد الفائزين الى 12 فائز بعد كان في السابق 6 فائزين، كما أصبح إجمالي الجوائز الشهرية 20 ألف دينار مقابل 10 آلاف دينار في السابق، بينما أصبح لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل إيداع مبلغ 10 دنانير بدلا من إيداع مبلغ 100 دينار في السحوبات السابقة.

ويمتاز هذا الحساب بعدم اشتراطه على العملاء تحويل الراتب الى بنك وربة، حيث يستطيع أي فرد تتوافر فيه الشروط اللازمة القيام بفتح حساب «السنبلة» ودخول السحب الشهري في أي فرع من فروع البنك وخلال دقائق معدودة أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أجهزة الهواتف بنظاميها Apple وAndroid.

وفيما يتعلق بعدد الفرص التي يحصل عليها العميل للفوز بسحب السنبلة، فيحصل العميل على فرصة واحدة للربح مقابل كل 10 دنانير في الحساب، الأمر الذي يعني مضاعفة فرص الربح مع زيادة المبالغ المودعة للفوز في السحب بإحدى الجوائز وعلى مدار السنة.