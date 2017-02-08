الدورة تهدف إلى مواكبة مستجدات القطاع العقاري وتطوراته المتلاحقة على كل الأصعدة

أقامت شركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» دورة تدريبية حول تعليمات الحوكمة بعنوان «الحوكمة ودورها في تحسين وتعزيز الأداء»، حرصا منها على الالتزام بتطبيق معايير القانون، وليكون موظفوها على دراية كاملة بالقانون وأفضل الممارسات العالمية، ولمواكبة المستجدات للقطاع العقاري وتطوراته المتلاحقة على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

وقالت الشركة في بيان لها، انها حرصت على منح جميع موظفيها من مختلف الإدارات الدورة التدريبية حول الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وهيئة أسواق المال، موضحة لهم مخاطر عدم الالتزام بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وما سيتم تطبيقه على جميع المحاور.

وقد رحب د.خالد المريفع رئيس مجلس إدارة لايف لونج بالحضور وأشاد بالدور الذي تلعبه الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل ممارسات حوكمة سليمة ووضع الضوابط الرقابية وخاصة في الكويت بما فيها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وأن لايف لونج تساعد عملاءها من القطاعات المختلفة لتفعيل تلك الضوابط الرقابية بما يسهم في تعزيز أداؤها وينعكس على جميع الأطراف من أصحاب المصالح.

من جانبه، أشار عبدالقادر الفريح رئيس مجلس إدارة شركة ريم الى أن ثقافة مجلس الإدارة والمساهمين تتماشى مع تلك التعليمات إيمانا من مجلس الإدارة بأهمية نظام الحوكمة لما له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى المساهمين المستثمرين بشكل خاص.

هذا، وقد أضاف الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الكندري ان «ريم» تولي الاهتمام الكامل للالتزام بتعليمات هيئة أسواق المال بخصوص الحوكمة، وقد تميزت الدورة بتفاعل حيوي من قبل الحضور المشاركين والتي شملت كل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية حول موضوع الدورة، لافتا إلى أن «ريم» تحرص على أن تكون سباقة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أنظمتها الداخلية وعمل الآليات المناسبة، بما يتناسب مع اللائحة التنفيذية، فضلا عن رفع كفاءة كوادره.