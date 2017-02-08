سعيا منها لضمان سرية بيانات العملاء على قنوات الدفع الخاصة بالشركة، أعلنت Ooredoo، أسرع شبكة اتصالات في الكويت، عــن حصولها على شهادة اعتماد PCI DSS الدولية لحماية أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بنسخة 3.2 الحديثـــة، لتصبح أول شركة اتصالات في الكويت تحصل على هذه الشهادة المعتمدة.

معايير دولية

وتعتبر شهادة PCI DSS هي الشهادة المعتمدة لأهم وأحدث المعايير المصرفية من قبل اتحاد البطاقات الائتمانية، وهي معنية بقياس أمن وسرية بيانات العملاء من حملة بطاقات الدفع الالكتروني، وحصلت Ooredoo على هذه الشهادة في ديسمبر الماضي بالتعاون مع شركة Control Case، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الالتزام بمعايير صناعة بطاقات الدفع الالكتروني حيث قامت الشركة بتقييم وتدقيق امتثال Ooredoo في تطبيق هذا المعيار الأمني لبطاقات الدفع الالكتروني.

ويعد حصول Ooredoo الكويت على هذه الشهادة تأكيدا على التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات لعملائها وفق أعلى المعايير العالمية لحماية بياناتهم. يذكر أن عملاء Ooredoo الكويت يستطيعون إجراء معاملات مالية لدفع فواتيرهم وإعادة تعبئة خطوطهم عن طريق الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى أكثر من 45 جهاز دفع موزعين في مختلف المناطق حول الكويت.

التزام مستمر

وفي تصريح لها حول ذلك، أكدت Ooredoo الكويت التزامها بحماية سرية بيانات عملائها الكرام، مركزة على أن ذلك نابع من سياستها المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي. كما أكدت أن الحصول على هذه الشهادة ما هو إلا تأكيد على التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات لعملائها لتتمكن من إثراء تجربتهم بشكل فعال.

معايير عالمية

يذكر أن شهادة PCI DSS تمنح للشركات التي تتبع ضوابط ومعايير عالمية قام بوضعها اتحاد البطاقات الائتمانية الذي يشمل شركات فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس وغيرها من الشركات العالمية، وتضمن هذه الخطوات الأمنية سرية بيانات العملاء من مستخدمي البطاقات على مختلف مواقع التسوق ونقاط البيع حول العالم. وتضمن التطويرات الجديدة لهذه المعايير مواقع التسوق الإلكتروني وتطبيقات الهواتف النقالة والأجهزة الذكية.

ControlCase

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ControlCase المانح المعتمد لشهادة PCI DSS سوريش دادلاني فخره بالشراكة مع Ooredoo، وبالتزام الشركة بتطبيق معايير الأمن للعمليات المالية حيث ان ذلــك يضع الشركة في مصاف المؤسسات الرائدة عالميا في مجال تقديم الخدمات للعملاء، لاسيما مع زيادة المخاطــر التـــي يواجهها المستخدمون مع استهداف البيـــانات الماليـــة الخاصة بهم.