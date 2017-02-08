شريف حمدي

في ظل أداء متذبذب لسوق الكويت المالي، شهدت تعاملات أمس (الثلاثاء) تراجعا جماعيا للمؤشرات جراء مخاوف لدى شريحة من المتعاملين من استمرار مبيعات المؤسسات والمحافظ بالتزامن مع افصاح السوق أمس عن مبيعات كبيرة بتعاملات المؤسسات خلال يناير الماضي.

والتهمت مؤشرات ومتغيرات السوق خلال الخمس جلسات الأولى في فبراير الجاري 23% من مكاسب السوق المحققة خلال يناير الماضي.

ورصدت «الأنباء» التراجعات على النحو التالي:• خسر المؤشر السعري في فبراير 250 نقطة حيث تراجع المؤشر إلى 6583 نقطة انخفاضا من 6832 نقطة في نهاية تعاملات يناير الماضي.

• تراجع المؤشر الوزني بنسبة 6% بخسارته نحو 3 نقاط ليصل إلى 424 نقطة انخفاضا من 427 نقطة في يناير.

• بلغت خسائر مؤشر كويت 15 نحو 9 نقاط بنسبة 9% بتراجعه إلى 976 نقطة من 985 نقطة في تعاملات الشهر الماضي.

وتراجع متوسط التداول اليومي في تعاملات جلسات فبراير إلى 52 مليون دينار انخفاضا من 54 مليونا في تعاملات يناير الماضي، ولوحظ تراجع كبير على مستوى السيولة التي يتم ضخها بالبورصة جراء ترقب المتعاملين لموجة التصحيح التي يشهدها السوق في الوقت الراهن.

وخسرت القيمة الرأسمالية للبورصة خلال تعاملات فبراير نحو 200 مليون دينار، إذ بلغت بتداولات أمس 29.2 مليار دينار تراجعا من 29.4 مليارا في نهاية يناير الماضي.

وعلى مستوى تداولات أمس، سجلت مؤشرات البورصة تراجعا لافتا، حيث سجل المؤشر العام للبورصة انخفاضا بلغ 118.7 نقطة بنسبة 1.7% ليصل المؤشر إلى 6583 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4% خاسرا 4.3 نقاط ليصل إلى 976 نقطة، وحقق المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 0.5% بخسائر 2.2 نقطة ليصل إلى 424 نقطة.

واستقرت السيولة عند 43 مليون دينار، وبلغ حجم التداول 481.5 مليون سهم نفذت من خلال 9010 صفقات.

تغير ملكيات كبار الملاك في 4 شركات بـ 6.5 ملايين دينار

كشفت افصاحات البورصة أمس، تغيرا في ملكيات كبار الملاك في 4 شركات، حيث باع علي الزبيد 1.17% من أسهم شركة هيومن سوفت، بقيمة تقدر بـ 4.2 ملايين دينار، وانخفضت ملكية الزبيد بالشركة إلى 6.36% بعد أن كانت 7.53% ملكية مباشرة.

وشهدت عمليات تغير الملكية شراء سالم عبدالله سالم الحوسني ومجموعته (شركة السالم المحدودة) 0.6% من أسهم شركة اسمنت الكويت بقيمة 1.9 مليون دينار، وعزز أسعد عبدالعزيز السند ومجموعته شركة سند القابضة وشركة تداول العالمية لبيع وشراء الاسهم ملكيته في شركة التجارة بشراء 1.6% لتصل إلى 6.66% ارتفاعا من 5.02%، بقيمة بلغت 364 ألف دينار، فيما عززت شركة الشاطئ الفضي ملكيتها في شركة المدن لتصل إلى 5.42%.