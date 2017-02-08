الكويت أول دولة بالمنطقة تنظم المعرض على أرضها

مشاريع شبابية هندسية وتكنولوجية وفنية وتعليمية

شركات كبرى تنهار.. لذا نرى أن المستقبل لمشاريع الشباب الإبداعية

جوائز نقدية بـ 30 ألف دينار للمشاريع التكنولوجية والفنون التطبيقية

مصطفى صالح

تنظم الشركة الكويتية للاستثمار معرض الصناع «ميكر فير 2017»، الذي تبدأ فعالياته غداً، إيمانا منها بقدرة الشباب الكويتي على المساهمة في خلق مستقبل افضل من خلال أفكار خلاقة تحتاج إلى الرعاية والتمويل، حيث يرى مدير أول العلاقات العامة والإعلام بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان في مقابلة مع «الأنباء» أن المعرض فرصة جيدة لتشجيع فكرة التصنيع لدى الشباب الكويتي وحثهم على الاتجاه للعمل الخاص.

وستنطلق فعاليات معرض الصناع «ميكر فير 2017»، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وستستمر فعالياته حتى السبت المقبل في صالة 5 بمعرض الكويت الدولي بمشرف.. وفيما يلي التفاصيل:

ما هدف الشركة الكويتية للاستثمار من اقامة هذا المعرض؟

٭ خلال اكثر من 55 عاما في مجال الاستثمار اصبح الزاما على الشركة وفي اطار تحقيق رسالتها تجاه المسؤولية الاجتماعية ان تقدم إنجازا يضاف إلى الكويت وذلك من خلال دعم ورعاية الشباب الموهوب صاحب الأفكار المبدعة التي من شأنها المساهمة في صنع مستقبل أفضل لبلادنا والمنطقة كلها.

لذلك عكفت «الكويتية للاستثمار» خلال الأشهر الماضية على الإعداد والترتيب الذي يليق بالكويت لاستضافة هذا الحدث الأبرز، وقد انتهينا من الحصول على التراخيص اللازمة من المعرض الأم بنيويورك لتصبح الكويت أول دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط تدشن فعاليات المعرض على أرضها.

ما أهداف معرض ميكر فير؟

٭ يهدف معرض الصناع Maker Faire بشكل أساسي لتسليط الضوء على الابداعات والصناعات الشبابية الناشئة لعرض الأفكار من جميع المجالات كالهندسية والتكنولوجية والفنية والحرفية والتعليمية وحتى مشاريع التسلية لتجد طريق النور في تجمع دولي تشارك فيه مؤسسات كبرى لخدمة وتشجيع هذه الصناعة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية.

ويهدف المعرض بشكل أساسي إلى تشجيع فكرة التصنيع لدى الشباب بصفة خاصة وجميع افراد المجتمع بصفة عامة، عن طريق تبسيط هذا المفهوم وعرض الأفكار بطرق ممتعة.

ماذا عن معرض «ميكر فير» العالمي، وفي اي الدول ينظم؟

٭ ينظم معرض «ميكر فير» في 38 دولة حول العالم وحتى الان وصل عدد المعارض في تلك الدول إلى 191 معرضا، ونظرا لأهمية المعرض فقد تم تنظيمه في بعض الدول اكثر من مرة خلال العام الواحد.

وينظم هذا المعرض العالمي لأول مرة في الكويت ومنطقة الخليج والشرق الاوسط، من خلال الشركة الكويتية للاستثمار.

ما هدف «الكويتية للاستثمار» من تشجيع الصناعات الصغيرة؟

٭ في عالم سريع التغير بدأنا نرى شركات كبرى تخسر فقط لانها لم تستطع مواكبة التطور، فبعد أزمة النفط وانخفاض الأسعار والمخاوف من دخول الكويت في أزمات مالية، بدأنا نرى ناقوس الخطر يدق بأعلى أصواته.

ومن المعروف أن المشاريع الصغيرة من أكثر الأساسيات التي تعمل على تثبيت اقتصاد الدول، كما أن بيئتنا العربية ما زالت متعطشة للكثير من الحلول والابتكارات التي ستعمل على تحسين مستوى حياة الفرد العربي، هذا بالاضافة إلى ايماننا بعبقرية العقول العربية اذا أتيحت لها الفرصة المناسبة، من هذا المنطلق سعينا لجلب هذا المعرض الذي نأمل أن يكون حجر البداية لمستقبل أكثر اشراقا.

ماذا عن عدد المشاركين في المعرض، وهل هناك مشاركون من خارج الكويت؟

٭ منذ فتح باب التسجيل بالمعرض، استقبلنا عددا كبيرا من المشاركين الصناع لعرض مشاريعهم وأفكارهم، وقد تمت الموافقة على 80 صانعا من الكويت ودول الخليج، حيث يتوزع المشاركون من الخليج، كما يلي: السعودية 9 صناع، قطر صانعان، الامارات صانع واحد، عمان صانعان، والبحرين صانع واحد، ونطمح في المعرض القادم مشاركة اكبر لباقي الصناع من جميع الدول العربية والعالمية.

ما اقسام المشاريع المشاركة؟

٭ تتوزع اقسام المشاريع المشاركة في المعرض بين مشاريع تكنولوجية ومشاريع فنية ويندرج تحتها العديد من الاقسام، وقد وضعت جوائز نقدية بقيمة 30 الف دولار للفائزين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس لفئة المشاريع التكنولوجية والفنون التطبيقية.

كيف سيتم اختيار المشاريع الفائزة؟

٭ تم تشكيل لجنة للمشاريع المشاركة في المعرض مكونة من 11 حكما في الاختصاصات التالية: مهندسان فنيان، 4 حكام من الجهات الراعية للمعرض، 3 اشخاص ممثلين عن «الكويتية للاستثمار»، وسينقسم التحكيم إلى مرحلتين:

- المرحلة الاولى: التحكيم لاختيار المشاريع المشاركة بالمعرض.

- المرحلة الثانية: التحكيم على اختيار المشاريع الفائزة ويتم ذلك خلال ايام المعرض.

ويمثل دور لجنة التحكيم 40% من اجمالي نسبة التصويت، أما نسبة 60% فتكون من خلال تصويت زوار المعرض على أفضل المشاريع داخل صالة العرض.