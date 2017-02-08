يقدم بنك الكويت الوطني رعايته البلاتينية لمعرض الصناع العالمي «ميكر فير» يوم الخميس 9 فبراير2017 في أرض المعارض قاعة (5) في منطقة مشرف، وذلك في إطار حرصه على تشجيع وتعزيز دور الصناعة المحلية كجزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.

وتقوم الشركة الكويتية للاستثمار بتنظيم هذا المعرض للمرة الأولى في الكويت وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان. وتستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام.

وينظم بنك الكويت الوطني مجموعة من الفعاليات للحضور خلال المعرض، تتضمن الإعلان عن الفائز الأسبوعي في سحب الجوهرة بقيمة 5000 دينار، كما سيتم الإعلان عن الفائز الأول في الحملة المخصصة لمكافأة حاملي بطاقات فيزا الائتمانية برحلة لشخصين إلى دبي وذلك على متن طائرة خاصة (private jet)، تتضمن تذاكر ذهابا وإيابا بالإضافة إلى إقامة في فندق من اختيار الفائز.

ومازال المجال مفتوحا أمام العملاء للفوز في تسع رحلات متبقية من أصل عشر ضمن هذه الحملة، بمجرد استخدامهم بطاقات فيزا الوطني الائتمانية في الكويت والخارج.

ويشارك بنك الكويت الوطني أيضا في اللجنة التحكيمية للمعرض والتي ستختار أفضل المشاريع في مجال التصنيع.

ويكتسب المعرض اهميته بأن موعد انعقاده سيتزامن هذا العام مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ومع اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي.

يشار إلى أن معرض الصناع «ميكر فير» هو معرض عالمي أميركي واسع الانتشار وتستضيفه الكويت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

كما ان رعاية بنك الكويت الوطني للمعرض تأتي انطلاقا من ايمانه بأهمية دعم القطاع الصناعي والشباب الموهوبين في الكويت في هذا المجال ممن هم بحاجة الى المساندة للعمل على إنجاز مشروعاتهم، وذلك من خلال منحهم فرصة لعرض منتجاتهم ومشاريعهم وأفكارهم أمام الجمهور وتقييمها بشكل مباشر.