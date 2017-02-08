أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» في تقريرها لشهر يناير عن الأسواق المالية، والذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية بالاضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة، أن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداء إيجابيا خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بواقع 2.35%.

في الولايات المتحدة الأميركية، اتخذ الرئيس الأميركي الجديد قرارات تنفيذية خلال أول اسبوعين من رئاسته بأن تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي تربط الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان وڤيتنام وسبعة حلفاء آخرين ضد تزايد النفوذ الاقتصادي الصيني، كما وقع ايضا قرارات حظر مؤقت وإغلاق الحدود على معظم اللاجئين ووقف تأشيرات دخول الولايات المتحدة من سبع دول شرق أوسطية وأفريقية، وهي: سورية والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وعلى الرغم من هذه القرارات الصارمة وضعف البيانات الاقتصادية والتي جاءت اقل من المتوقع اغلق مؤشر S&P500 مرتفعا بنسبة 1.8%.

تراجع الناتج المحلي السنوي للولايات المتحدة إلى 1.9% في الربع الرابع من عام 2016 مقابل توقعات بنمو 2.2%، واقل من الربع الثالث من عام 2016 الذي وصل الى 3.5% وكان نمو الناتج المحلي الأميركي للعام 1.6% وبذلك يتراجع عن مقدمة المجموعة للدول الصناعية السبعة للمملكة المتحدة، ليصبح بالمركز الثاني.



وفي الصين، أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء ان مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين PMI في يناير الماضي ارتفع، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الصيني يظهر علامات استقرار على الرغم من أن نسبة النمو انخفضت بواقع 0.1% بالمقارنة مع ديسمبر الماضي.



وفي اليابان، على الرغم من توقعات البنك المركزي من النمو الاقتصادي الكبير مستندا الى السياسة النقدية المتساهلة، والتحفيز المالي الحكومي وانتعاش النمو في الخارج، إلا ان مؤشر نيكي الياباني انخفض بنسبة 0.4%.

اما في اوروبا، فقد ارتفع مؤشر داكس الالماني بنسبة 0.5%، في حين أن مؤشر كاك 40 الفرنسي وفاينانشال تايمز 100 انخفضا بنسبة 2.3% و0.6% على التوالي.

وذكر مكتب الاحصاءات في الاتحاد الاوروبي يورستات، ان الناتج المحلي في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.5% في الاشهر الثلاثة حتى ديسمبر بالاضافة الى ارتفاع معدل التضخم، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.8% في العام على اساس سنوي، ولكن هذه الزيادة ترجع اساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة مع بقاء التضخم الاساسي عند مستوى 0.9%.

هذا، كما أنهت أسعار النفط الشهر في المنطقة السلبية، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.38% ليغلق عند 52.8 دولارا للبرميل، وايضا انخفض برنت بنسبة 3.32% ليغلق عند 55.6 دولارا للبرميل، حيث ان مخاوف زيادة الانتاج الأميركي حدت من تأثير اتفاقية خفض الانتاج المطبقة من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وروسيا والكويت وقطر والعراق والتي تشكل الجزء الاكبر من الاتفاقية التي تم التوصل اليها في العام الماضي. كما اظهر مسح وكالة رويترز ان التزام «أوپيك» بخفض الانتاج في شهر يناير قد وصل الى 82%، مشيرا لحدوث انخفاضات كبيرة في الانتاج.

الكويت تكشف إستراتيجية التنمية الوطنية لـ 2035

وعلى مستوى المنطقة، استمر نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية الى اعلى مستويات في 4 اشهر في ديسمبر بعد سداد الحكومة بعض ديونها للقطاع الخاص، كما ارتفعت قراءة مؤشر بنك الامارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية (PMI) الى 55.5 نقطة في ديسمبر من 55 نقطة في نوفمبر، كذلك اتخذت السعودية عدة إجراءات لتقليص الإنفاق، وهو ما قلص عجز الموازنة بشكل كبير وعمل على مواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط.

كما بدأت المملكة بدراسة بيع القطاع العام «خصخصة» قطاعات مهمة من ابرزها الموانئ البحرية والمطارات الدولية والبورصة، وذلك لإنعاش الاقتصاد غير النفطي، كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الى 0.4% في عام 2017 نظرا لتخفيض انتاج النفط في ظل اتفاقية أوپيك الاخيرة، ما يؤكد على التحديات التي تواجه المملكة في الوقت الذي تسعى لإصلاح اقتصادها.

وفي الكويت، كشفت الحكومة عن مشروعها الطموح «كويت جديدة 2035» وايضا تفاصيل ميزانيتها 2017/2018 المقدرة على أساس سعر 45 دولارا للبرميل النفطي، حيث إن من المتوقع زيادة مصاريف الميزانية بنسبة 5.3% عن العام السابق، والتي ستتضمن عجزا ماليا قدره 6.6 مليارات دينار، وهذا يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من قبل أكسفورد لـ 2017.

وعلى صعيد اخر، سعى بعض نواب البرلمان الى تقييد يد الحكومة في فرض رسوم جديدة او الغاء الدعم عن المواطنين تنفيذا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في 2016 والتي بدأت بالفعل تطبيقه خلال الشهور الماضية وذلك لتعزيز مالية الدولة ومواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط.

وفي الامارات، نما القطاع الخاص غير النفطي في دولة الامارات بنسبة 3.6% بالمقارنة بالعام السابق، ويتوقع وزير الاقتصاد سلطان المنصوري نمو الناتج المحلي الاجمالي للدولة حوالي 3% هذا العام وهو ما ينسجم تقريبا مع اداء عام 2016 كما واصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تحسنه خلال ديسمبر مسجلا 55 نقطة، مرتفعا عن نوفمبر الذي سجل 54.2 نقطة مما يشير الى تحسن قوي في القطاع الخاص غير النفطي خلال الربع الاخير من العام الماضي.

في قطر، توقع صندوق النقد الدولي ان يقفز الناتج المحلي الاجمالي لقطر بنحو 3.4% خلال العام الحالي مقارنة بنسبة 2.7% في 2016 بسبب قيامها بتقليل النفقات الجارية والانفاق العام، وتعديل أسعار الوقود، زيادة الاعتماد على الموارد غير النفطية، كالدعم الذي يقدمه مشروع حقل الغاز الجديد «برزان»، وتحضير مشاريع كأس العالم.

كما توقع الصندوق ان يزيد معدل انخفاض مستوى الدعم، المضافة والتي ستؤدي الى ابقاء معدل التضخم في مستوياته المنخفضة في المدى المتوسط.

وفي عمان، صرحت عمان بأن العجز المتوقع في موازنة عام 2017 نحو 3 مليارات ريال عماني والرسوم العامة، كما سيشهد انتعاشا في أسعار السلع العادية، كما ستفرض ضريبة القيمة اي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2017.

وتنوي السلطات العمانية مراجعة والغاء بعض الدعوم على الطاقة والسلع والخدمات، وخصخصة وبيع بعض الاصول الحكومية، وتوجيه التمويل فقط لمشاريع اساسية وحيوية مركزة على مستقبل عمان غير النفطي.

وكذلك قامت شركة النفط العمانية المملوكة للدولة بالتخطيط لاستثمار ما يقارب مليار دولار لتطوير مشاريع تشمل جميع الخدمات التي تتعلق بصناعة البترول مع وضد التيار. في البحرين، قلصت المملكة 22 مشروعا من المشاريع المحلية التي كان من المتوقع الانتهاء منها في العام 2017/2018 وذلك لتخفيف الانفاق الحكومي.

ارتفاع الأسهم الخليجية

اغلق مؤشر MSCI للأسهم الخليجية على ارتفاع نسبته 1.3% على الرغم من تراجع مؤشر السوق السعودي الذي كان الاسوأ اداء بين الاسواق الخليجية.

بينما كان مؤشر سوق الكويت (السعري) كان الافضل اداء حيث تفوق أداؤه على اداء المؤشر الوزني وكويت15.

ففي المملكة العربية السعودية، انخفض مؤشر سوق السعودية TADAWUL نسبة 1.51% بعد سلسلة من الارتفاعات القوية والتي استمرت لأكثر من شهر.

وجاءت القطاعات الافضل اداء هي قطاع الفنادق مرتفعا بنسبة 3.66% ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.87% ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.8%.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت بنسبة 12.44% بقيادة قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية وكانت جميع قطاعات السوق ايجابية بفضل أداء الاسهم الصغيرة نسبيا والتي تفوق اداؤها على الاسهم الكبيرة ما ادى الى ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 18.86%.

وفي الامارات، اغلق مؤشر سوق دبي DFM على ارتفاع بنسبة 3.17% بدعم من جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات الذي انهى الشهر في المنطقة الحمراء.

وكانا قطاعي التأمين والنقل الاكثر ارتفاعا بنسبة 8.54% و6.79% على التوالي، كما اغلق مؤشر سوق ابوظبي ADSM على ارتفاع طفيف جدا بنسبة بلغت 0.05% حيث اغلق قطاعات السوق على تباين، حيث اغلق قطاع الخدمات المالية مرتفعا بنسبة 18.07% وقطاع التأمين مرتفعا ايضا بنسبة 14.95% في حين كان قطاع الاتصالات منخفضا بنسبة 4.79%.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة QE بنسبة 1.38% بدعم من قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الاتصالات اللذين اغلقا على ارتفاع بنسب 6.38% و2.67% على التوالي.

في عمان، اغلق مؤشر سوق مسقط 30 على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.11% بمساهمة سلبية من قطاع الخدمات والذي اغلق منخفضا بنسبة 1.17%. في البحرين، اغلق مؤشر سوق البحرين BB مرتفعا بنسبة 6.82% بدعم من قطاع واحد فقط وهو القطاع المصرفي والذي اغلق مرتفعا بنسبة 11.58% في حين تراجعت جميع القطاعات الاخرى.

اما قطاع الصناعة فكان اسوأ القطاعات أداء حيث اغلق على انخفاض بلغت نسبته 13.71%.