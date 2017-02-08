أعلن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الكويت عن إطلاق مشروع «تأهيل وتدريب المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - الدفعة الثانية» وذلك بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي يهدف إلى المساهمة في بناء قاعدة صلبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت من خلال تدريب وتأهيل المبادرين وأصحاب الأعمال وبناء مهاراتهم وقدراتهم المعرفية وإعدادهم كأرباب أعمال، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات الطموحة ذات البعد الوطني التي تساهم في بناء قدرات وتعزيز مهارات المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تصميم البرنامج على النحو الذي يتمكن المشاركون فيه من الحصول على جرعات من المهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة لانشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتوي البرنامج على خمس مراحل لمدة خمسة أسابيع خلال شهري فبراير ومارس لعام 2017، يحصل المشارك بعدها على «دبلوم ريادة الأعمال».

يذكر أن محاضرين من البنك الدولي سيشاركون في تقديم المرحلة الأولى من هذا البرنامج، حيث يعد البنك الدولي من الجهات العالمية المرموقة والنشطة في مجال تأهيل المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يشارك أيضا عدد من الخبرات المحلية والعربية.



ويتناول البرنامج عددا من المهارات الاساسية للمبادرين لتدريبهم على كيفية الاستفادة من الفرص التجارية المناسبة وكيفية تحقيق الربح في مؤسساتهم وأساسيات إعداد خطط العمل وخطط تنمية أعمال مشاريع المبادرين بنجاح.

كما سيتم عرض القوانين المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتبارات القانونية الرئيسية عند إنشاء الشركات وكيفية حفظ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المتعلقة بمشاريع المبادرين. وسيتم كذلك تدريب المبادرين على إعداد خطة عمل وإدارة المشروع ومهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وأساليب التسويق بما في ذلك التسويق الالكتروني.