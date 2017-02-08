الناتج المحلي الإجمالي الكلي قد يرتفع إلى 2.7% في 2017

محمود عيسى

قالت صحيفة الفجر الباكستانية إن الكويت تتمتع باقتصاد غني منفتح نسبيا، مع احتياطيات من النفط الخام تبلغ حوالي 102 مليار برميل، ما يجعلها تملك سابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.

وقالت الصحيفة التي تصدر باللغة الانجليزية انه لما كان أكثر من 70% من مجموع السكان من الوافدين، فإن الفقر يكاد يكون معدوما في البلاد، وتستطيع الدولة توفير الرفاهية والموارد المالية السخية للمواطنين بسبب احتياطيات النفط الضخمة، التي ستستمر وفقا للمعدلات الحالية لمدة 98 عاما مقبلة، فيما تبلغ مدة احتياطيات الغاز فترة أطول تتجاوز 100 عام.

وأضافت الصحيفة أن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي، الذي تقلص بنحو 1.3% في 2015، يتوقع أن يسجل هبوطا بنسبة 1.8% في 2016، على وقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاع النفطي، وفقا لتقرير بنك الكويت الوطني.

ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي تحسنا ليصل إلى 2.7% في عام 2017، فيما يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الى 4% خلال الفترة بين عامي 2017 و2018.

وتوقعت الصحيفة أيضا أن يستأنف القطاع النفطي نموه بحوالي 1.5% في عام 2018، بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولي الى نمو اقتصادي متواضع خلال عامي 2017 و2018، فيما يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.7% و2.5% على التوالي في العامين المذكورين.

ومضت الصحيفة الى القول انه في فترات ارتفاع أسعار النفط، حققت الكويت فوائض مالية سنوية كبيرة، حيث سجلت فوائض مالية سنوية تبلغ في المتوسط 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين عامي 2000 و2014.

ومضت الصحيفة الى القول إن النفط يشكل 95% من عائدات التصدير، و95% من الإيرادات الحكومية، حيث تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوفر الصادرات الصافية حافزا إيجابيا للنمو الشامل. أما الأصول الأجنبية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية، فتقدر بنحو 600 مليار دولار.

وتحدثت الصحيفة عن الاقتصاد غير النفطي فقالت انه صغير وتمثل قطاعات الخدمات والمرافق والإدارة العامة والدفاع، الدافع الرئيسي لنموه. ومع ذلك، فإن السلطات تحاول تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحسين توليد الإيرادات المالية.