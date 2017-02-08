التخوف من النفط الصخري غير منطقي ولا يمثل تهديداً للنفط التقليدي

الطاقة البديلة لن تغطي 18% من احتياجات العالم في المستقبل

أحمد مغربي

قال الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني ان درجة الالتزام بخفض إنتاج منظمة «أوپيك» وصل الى 90% في حين وصلت نسبة الخفض من خارج المنظمة إلى 10% فقط، لتصل نسبة الخفض منذ بداية العام حتى الآن الى أكثر من مليون برميل يوميا، مؤكدا ان الدول المنتجة والمستهلكة للنفط بدأت تشعر بجدية اتفاق خفض الإنتاج النفطي.

وأوضح بهبهاني خلال الندوة التي أقامها عضو المجلس البلدي د.حسن كمال تحت عنوان «النفط الصخري تحد ام سند»، ان ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، الأمر الذي ادى الى تزايد ابراج النفط الصخرى لا يدعو للقلق لاسيما ان التخوف الحقيقي يأتي من زيادة الإنتاج الصخري على أرض الواقع.

وذكر ان عمر آبار النفط الصخري تمتد الى 7 سنوات، مؤكدا ان خطورة «الصخري» عندما تكون ابراج الحفر استكشافية استثمارية تحقق إنتاج فعلي على المدى القصير، موضحا ان أغلب آبار الصخري مضللة وان تفاعل السوق معه نفسي اكثر منه فعلي.

وقال ان التخوف من النفط الصخري غير منطقي ولا يمثل تهديدا، مؤكدا ان التزام دول «أوپيك» بخفض الإنتاج يمثل التهديد الاكبر للدول الصناعية الكبرى، موضحا ان أسعار النفط الحالية وارتفاعها عن مستويات 55 دولارا تعبر عن الوضع الحقيقي للسوق.

ولفت الى ان اميركا تمتلك كميات هائلة من النفط الصخري في مختلف المناطق، وان 48 ولاية بها حقول تحتوي على كميات ضخمة من النفط الصخري، موضحا ان 80% من النفط الصخري غاز والـ 20% المتبقية زيت نفطي.

واشار الى ان 10% من مخزون الولايات المتحدة من الغاز الصخري من غاز الميثان، لافتا الى انها تمتلك نحو 750 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

الطاقة البديلة

وتطرق بهبهاني الى الطاقات البديلة حيث قال ان بحوث الطاقات البديلة بدأت منذ ما يزيد على 20 عاما ولن يكون لها تأثير كبير على النفط التقليدي لاسيما انها لم تغط إلا 10% حتى الآن من احتياجات الطاقة عالميا، مشيرا الى ان عددا من دول العالم خفضت استثماراتها للطاقة البديلة في الصين واليابان واوربا، وهو ما يؤكد تراجع الاستثمارات في ذلك الجانب.

وقال ان الطاقة البديلة الحالية لن تغطي ما يزيد على 18% من احتياجات العالم من اجمالي الطاقات المستخدمة وهي نسبة تعتبر ضئيلة للغاية، مؤكدا ان استخدام الطاقة البديلة في استخراج النفط تعتبر صعبة حاليا.

وقال ان النفط الرملي وهو عبارة عن فحم زيتي ويتركز في كندا بنسبة 80% من المخزون النفطي لكندا من تلك النوعية ما يقدر بـ 150 مليار برميل وتعتبر كندا المصدر الاكبر للولايات المتحدة من النفط قبيل الاكتشافات الصخرية هناك.