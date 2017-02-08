أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، صدور قرار من مجلس التأديب بتغريم 3 شركات هي شركة المدينة للتمويل والاستثمار وبترو للأعمال المتكاملة وشركة القلم العربي التعليمية (المدينة التعليمية سابقا) ألفي دينار لكل منها لمخالفتها قواعد سلوكيات السوق.

وأضاف بيان صادر عن الهيئة إلزام شركة القلم العربي التعليمية (المدينة التعليمية سابقا) برد 2.4 ألف دينار قيمة المنفعة التي تحصلت عليها.

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبة على الشركات الثلاث بسبب مخالفتها البند السابع من اللائحة التنفيذية والخاص بـ (الاحتيال والتلاعب في البورصة)، حيث قامت خلال الفترة من 19 أكتوبر 2016 الى 24 من نفس الشهر بالاشتراك والاتفاق على وضع أوامر شراء على نحو مؤثر على سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) وإلغائها قبل تنفيذها، وتكرار تلك الأفعال بهدف حث المتداولين على الشراء، وتمكين شركة القلم العربي التعليمية من بيع الأسهم التي تملكها في (بتروجلف)على عموم المتداولين.