18 مليون دينار قيمة الدعم.. نصفها تركز على الأزر والسكر والحليب

دعم الحديد زاد 105%.. وارتفاعات لدعوم الطابوق والتكسية والإسمنت

عاطف رمضان

ارتفعت قيمة الدعم المقدم من وزارة «التجارة» للعديد من السلع الأساسية بنسبة 98% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر بـ 18 مليون دينار تقريبا.

وفي احصائية أعدتها «الأنباء» كشفت ان سبب هذه الزيادة خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر يرجع إلى زيادة المخزون من السلع الأساسية حيث زاد دخول كميات من مواد المخزون الاستراتيجي للدولة.

وتظهر الإحصائية أن مجموعة المواد الأساسية التي تصرف عن طريق البطاقة التموينية حظيت هذا الشهر بدعم يقدر بـ 10 ملايين دينار ونسبتها حوالي 53% من الاجمالي وتشمل هذه المجموعة على «ارز بشاور وسكر وحليب وبودرة عادي وزيت نباتي ومعجون طماطم ودجاج وطحين حيث تصاعد دعمها بنسبة 257% مقارنة بشهر أكتوبر.

واذا اضيف لهذه المجموعة دعم مغذيات وحليب الأطفال بنسبة 2% من اجمالي الدعم لتصل جملة الدعم لشركة مطاحن الدقيق حوالي 55% من اجمالي الدعم المنصرف خلال نوفمبر 2016، وحسب الإحصائية فقد تم صرف قيمة المواد السابقة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والتي قدرت جملتها بـ 10 ملايين دينار تصاعدت القيمة السابقة بنسبة 187% عما تم صرفه خلال أكتوبر الماضي.

وبلغ قيمة دعم الإسمنت 786 الف دينار بنسبة 4% من اجمالي الدعم بارتفاع 11% مقارنة بأكتوبر 2016

وبلغ دعم الطابوق الجيري 5500 الف دينار بنسبة ضئيلة تكاد لا تذكر من اجمالي الدعم ويلاحظ انخفاض لدعمه مقارنة بأكتوبر الماضي بنسبة 11%.

وبلغ دعم التكسية الخارجية من شركة الصناعات الوطنية الكويتية حوالي 38 الف دينار بنسبة 0.2% من اجمالي الدعم.

وبلغ دعم الحديد 2 مليون دينار بنسبة 14% من دعم الشهر بتصاعد ملحوظ بنسبة 105% مقارنة بأكتوبر الماضي.

وبلغ دعم الطابوق الأبيض العازل 465 الف دينار بنسبة 3% من اجمالي الدعم بارتفاع بنسبة 25% مقارنة بأكتوبر الماضي.

وبلغ دعم التكييف 1 مليون دينار بنسبة 7% من اجمالي الدعم بارتفاع بنسبة 23% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وبلغ دعم الخرسانة 2 مليون دينار بنسبة 13% من اجمالي الدعم بارتفاع بنسبة 26% عن اكتوبر الماضي.

وبلغ دعم الطابوق الاسمنتي 524 الف دينار بنسبة 3% من اجمالي الدعم بارتفاع بنسبة 12% مقارنة بأكتوبر. وبلغ دعم الأطقم الصحية 33 الف دينار بنسبة طفيفة قدرت بـ 0.2% من اجمالي الدعم بتصاعد بنسبة 107% مقارنة بأكتوبر. وبلغ دعم الأسلاك الكهربائية 22 الف دينار بنسبة 0.1% من اجمالي الدعم بارتفاع 44% مقارنة بأكتوبر.

وبلغ دعم السيراميك والبورسلان 42 الف دينار بنسبة 0.2% من اجمالي الدعم بارتفاع بنسبة 33% مقارنة بأكتوبر الماضي.

وبلغ دعم التكسية الخارجية من شركة المطاحن 213 الف دينار بنسبة 1% من اجمالي الدعم بارتفاع بنسبة 6% مقارنة بأكتوبر الماضي.

وتم صرف 820 الف كيس اسمنت الى 491 مستفيدا بالإضافة الى 15164 طنا من الحديد الى 378 مستفيدا، كما تم صرف الطابوق الأبيض العازل الى 379 مستفيدا وصرف الطابوق الجيري الى 27 مستفيدا وتم صرف الطابوق الاسمنتي الى 380 مستفيدا وصرف الخرسانة الجاهزة الى 375 مستفيدا وذلك خلال نوفمبر الماضي.

اما عدد المستفيدين من التكييف المركزي فقد بلغ 236 مستفيدا وبلغ عدد المستفيدين من الأطقم الصحية 5 مستفيدين وكان عدد المستفيدين من السيراميك والبورسلان 5 مستفيدا وكذلك 5 مستفيد من اسلاك الكهرباء و918 مستفيدا من الأصباغ الخشنة خلال نوفمبر الماضي.