يستضيف ملتقى شركات التأمين المزمع عقده 19 فبراير في شيراتون الكويت مستشار التأمين العالمي د.كلاوس بيكر مستشار الهيئة الوطنية للضمان والتأمين الصحي لدى حكومة الإمارات «أبوظبي».

وقد عمل د.بيكر في السابق، كمستشار لمؤسسات دولية في أوروبا وحكومات الكويت والسعودية، وقطر في مجالات الرعاية الصحية وتخطيط أنظمة الضمان الصحي، والتمويل، ويعد من أبرز الرواد والمخططين الاستراتيجيين في مجال عمل قطاع التأمين وهندسة البرامج والحلول التأمينية للضمان الصحي.

وسيقدم د.كلاوس ورشة عمل محورية مهمة على هامش المؤتمر، عن: استراتيجيات التأمين الصحي ووثائقه والتركيز على احتواء التكاليف والهدر وأسس بناء البرامج، وتخطيط الاستراتيجيات في تنظيم السوق التأميني. وفي الختام سيتم منح المشاركين شهادة ممهورة بتوقيعه.

للمشاركة من داخل الكويت وللتنسيق والمتابعة يرجى تزويد اللجنة التنظيمية بالبيانات عبر الإيميل التالي:

boeckerworkshop@yahoo.com