قال الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية يوسف العبدالرزاق إن الشركة تسعى في الوقت الحالي لتوسيع نشاط شركاتها القائمة وتنويع مصادر الدخل.

وتضررت الشركة نتيجة الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 ومرت بسنوات عجاف بلغت ديونها والتزاماتها فيها نحو 150 مليون دينار.

وأوضح العبدالرزاق ان ديون الشركة والتزاماتها في الوقت الحالي تقلصت إلى نحو 2.7 مليون دينار من 150 مليون دينار إبان الأزمة وهي تأمل أن تسدد هذا المبلغ في منتصف العام الحالي أو بنهايته على أقصى تقدير.

وأكد العبد الرزاق أن الأزمة التي مرت بها الشركة كانت ناتجة عن «اتجاه عام» لدى شركات الاستثمار الكويتية التي ركزت على سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة.

وأوضح أن الشركة لديها استثمارات في كل من مصر والسعودية والإمارات وهي ترغب في التوسع في دول جديدة منها إيران لاسيما في قطاع النفط هناك.

وقال إن البنوك لم تعد تمنح التمويل في الوقت الحالي بنفس الطريقة التي كانت من قبل «فهي تشترط أن تضع لها 150 دينارا ضمانات حتى تعطيك 100 دينار تمويل». وأعرب عن أمله في أن تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين بنهاية العام 2017 أو 2018.

وحول المخاطر السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة وصعوبة الاستثمار في دولها قال العبد الرزاق إن كل دول العالم فيها مخاطر سياسية حتى أميركا وأوروبا باتت محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أن التركيز يجب أن يكون على الفرصة ذاتها وعوائدها ومخاطرها دون إغفال للمخاطر السياسية.

وأوضح العبد الرزاق أن الشركة قد تكون خفضت ملكياتها في بعض الشركات لسداد الديون.

وأوضح العبدالرزاق أن الشركة تقوم حاليا بعملية إعادة هيكلة لإداراتها وموظفيها «ليس بهدف خفض المصاريف بل لتوفير الكفاءات القادرة على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة كما وضعها مجلس الإدارة».