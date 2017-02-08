أعلنت «قطر للبترول» وشركات «توتال» الفرنسية و«ميتسوبيشي» اليابانية و«اكسون موبيل» الأميركية و«هوغ» النرويجية عزمها المضي قدما في تطوير مشروع باكستاني لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت «قطر للبترول» في بيان ان تحالف الشركات العالمية يسعى الى تطوير مشروع يتضمن وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله الى الحالة الغازية ورصيف ميناء وخط انابيب الى الشاطئ لإمداد الغاز الطبيعي الى باكستان بشكل موثوق.

وأضاف البيان انه ستكون للمشروع قدرة على اعادة تحويل ما لا يقل عن 750 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال الى الحالة الغازية بحلول عام 2018.

وذكر ان تحالف الشركات يعمل حاليا على انجاز المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة بأسرع وقت، مشيرا الى انه تم التعاقد مؤخرا لاستئجار الوحدة العائمة لتخزين واعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال.

يذكر ان الطلب على الغاز الطبيعي في باكستان في نمو مضطرد وتدعمه بنية تحتية من خطوط الأنابيب لنقل الغاز وتوزيعه وسيكون لهذا المشروع القدرة على تقديم امدادات الغاز الطبيعي بشكل موثوق للقطاعين العام والخاص في باكستان.