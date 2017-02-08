قالت الحكومة الصينية إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع إلى ما دون حاجز الثلاثة تريليونات دولار لتسجل في يناير الماضي أدنى مستوى لها في 6 سنوات تقريبا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي القول في بيان إن بيانات للبنك المركزي أظهرت أن الاحتياطي تراجع إلى 2.9982 تريليون دولار في يناير مقابل 3.01 تريليونات في ديسمبر الماضي لتسجل انخفاضا للشهر السابع على التوالي.

وعزت الإدارة الانخفاض في الاحتياطيات إلى تدخلها في تمويل التبادلات الأجنبية بهدف الحفاظ على التوازن في السوق لكنها شددت على أن «احتياطيات النقد الأجنبي ما زالت وفيرة».