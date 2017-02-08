أظهرت بيانات أن انخفاض الإنتاج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء قاد أكبر هبوط شهري للإنتاج الصناعي الألماني في نحو ثماني سنوات خلال شهر ديسمبر.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي هبط 3% في ديسمبر على أساس شهري في أكبر هبوط من نوعه منذ يناير الثاني 2009.

ويقل الناتج كثيرا عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بأن يرتفع الإنتاج 0.3%، وجاء الهبوط نتيجة لانخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 3.4% وتقلص إنتاج قطاع البناء 1.7%.

وجرى تعديل قراءة نوفمبر بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.5% مقارنة بارتفاع نسبته 0.4% في التقديرات السابقة مما أسهم في انخفاض الإنتاج الفصلي بواقع 0.1% فقط.

وقالت وزارة الاقتصاد «الطلبيات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء وأيضا مؤشرات المعنويات في القطاعين يعطيان إشارات على عودة نمو الإنتاج في الأشهر القادمة».