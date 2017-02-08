أظهرت حسابات لـ «رويترز» من واقع البيانات الرسمية أن طلب الصين على النفط في 2016 نما بأقل وتيرة له في ثلاث سنوات على الأقل في أحدث مؤشر على انحسار الطلب من أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

وتراجع نمو الطلب الصيني على النفط إلى 2.5% في 2016 من 3.1% في 2015 و3.8% في 2014 بحسب بيانات رويترز وذلك تحت ضغط هبوط حاد في استهلاك الديزل وتراجع استخدام البنزين من نمو في خانة العشرات.

جاء هذا التباطؤ مع نمو الاقتصاد نحو 6.7% فقط في 2016 مسجلا أقل وتيرة له في 26 عاما.

وزاد استهلاك البنزين 3.6% عن 2015 مقابل نمو بلغ 9.1% في 2015 و13% في 2014 وفقا لأرقام رويترز.

وزاد استخدام غاز البترول المسال 24% بينما ارتفع الطلب على الكيروسين 9% عن العام السابق.

وانخفض نمو الطلب على النفط الخام أيضا رغم وتيرة الواردات القياسية في 2016.