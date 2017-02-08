أكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري أهمية التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا لدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال المنصوري في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك في انقرة ان بوابة الاستقرار في هذه المنطقة ودول الجوار بشكل خاص تعتمد اساسا على نمو اقتصادها.

واضاف ان لدول الخليج قوة اقتصادية وسوقا مشتركة واتحادا جمركيا بالاضافة الى اهتمامها بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول ومجموعات اقتصادية كثيرة حول العالم.

واشار الى ان تركيا تعد من الدول التي تم التركيز عليها في المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي الذي عقد في اكتوبر 2015 ولها أولوية في عملية بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، موضحا ان هذه العملية ستخدم مجالي التبادل التجاري والاستثمارات بين تركيا ودول الخليج.

وأكد تطلع بلاده الى اقامة علاقات مستقبلية ايجابية بين الطرفين، مشيرا الى ان قيمة حجم التبادل التجاري بين أنقرة وأبوظبي حققت زيادة بنسبة 36% مسجلة قيمة 9.1 مليارات دولار فيما وصل حجم الاستثمارات الاماراتية في تركيا الى 4.4 مليارات دولار.

وقال ان بلاده تسعى للتركيز على قطاعات محددة لجذب الاستثمار باعتبار البلدين مصدرين للاستثمارات، لافتا الى وجود فرصة ذهبية لزيادة حجم الاستثمارات من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص والتواصل بشكل دائم بين الجانبين.

وأكد أهمية دور غرف التجارة في كلا البلدين الى جانب ملتقى رجال الاعمال لطرح الافكار وتحديد القطاعات المعينة للاستثمارات.

وبين ان الامارات تتطلع الى بناء اقتصاد معرفي يتطلب الكثير من المسؤوليات والاهداف والتركيز على التنوع القتصادي مشيرا الى ان بلاده كانت تعتمد على النفط بنسبة 90% في عام 1970 في حين وصل الاعتماد حاليا الى اقل من نسبة 30%. واعرب عن أمله في تحقيق شراكة بين الامارات وتركيا لاسيما في مجال التعليم ومجالات أخرى مثل الابحاث والاستثمار بالابتكار والصحة ونظم المعلومات والنقل والفضاء والطاقة المتجددة الى جانب عقد اتفاقيات تعاون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد احد أهم الداعمين للاقتصاد الاماراتي.

من جانبه، اكد شيمشيك والمسؤول ايضا عن الملف الاقتصاد التركي أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم للدورة التاسعة للجنة الاقتصادية التركية الاماراتية المشتركة والتي ستسهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

واشار الى وجود الفرص لتطوير العلاقات في عدة مجالات منها القطاع الخاص والمعارض والهيئات التجارية ومنتدى رجال الاعمال والمقرر عقده في الفترة القليلة المقبلة.

واضاف ان برامج التعاون ستتضمن ايضا قطاع الصيرفة والبنوك والطاقة المتجددة والصحة والتعليم والفضاء والنقل والأغذية الحلال والمعادن والزراعة وصناعة السفن.

واعرب عن شكره للامارات على السماح لشركات تركية بتنفيذ 107 مشاريع بقيمة عشرة مليارات دولار في المدن الاماراتية متطلعا الى عقد الاجتماع المقبل في فترة قصيرة مقبلة.

ووصل المنصوري أنقرة امس الاثنين لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية التركية الاماراتية المشتركة التي عقدت بعد ستة اعوام من انعقاد الدورة الثامنة.