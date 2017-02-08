البنوك تستخدم برمجيات متقدمة لحماية بياناتها وفقاً لأعلى المعايير العالمية



نفى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي من اختراق بعض الهاكرز لبعض التطبيقات التي يستخدمها عملاء البنوك في الدفع من حساباتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية، وأكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من إشاعات بهذا الشأن باستثناء ما أفصح عنه البنك التجاري الكويتي الذي أشار إلى تعرضه لمحاولة اختراق على عدد محدود من الحسابات وبعمليات ذات مبالغ زهيدة، وأن البنك اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع حسابات البنك وعملائه.

كما يود التأكيد على حرص البنوك الكويتية على عدم تعرض أي عميل من عملاء البنوك لأي خسائر مالية.



وطمأن عملاء البنوك المحلية بأن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك تتمتع بمستويات عالية من الحماية، حيث تستخدم البنوك أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة لمراقبة أي من وسائل الاحتيال للحماية من محاولات