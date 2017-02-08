أعلن البنك التجاري الكويتي أن البنك واجه محاولة اختراق خارجي للدخول على عدد محدود جدا من الحسابات.



وقال البنك في بيان صحافي عن رئيس الجهاز التنفيذ بالبنك الهام محفوظ ان البنك بادر على أثر ذلك إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تمكين المخترقين من الوصول إلى حسابات العملاء.



وأضاف ان عملية المراجعة الأولية أظهرت محدودية الحسابات التي قد تكون تعرضت لهذه المحاولة كما أن مبالغ هذه العمليات تعتبر مبالغ زهيدة.



وأوضح ان البنك قام بالتواصل مع الجهات الأمنية لكي الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، مؤكدا أن البنك اتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بحقوق عملائه وضمان وأموالهم لدى البنك.



وأشار الى أنه يحتفظ بأنظمة رقابة وحماية متطورة وفق أفضل الممارسات ويجدد البنك نصيحته لعملائه الكرام من حاملي البطاقات المصرفية بضرورة تغيير الرقم السري الخاص ببطاقاتهم بشكل مستمر عبر أجهزة السحب الآلي.