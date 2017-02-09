المزيد من التميز والقيمة وراحة البال لجميع مالكي سيارات فورد

في واحدة من العروض التي لا يمكن مقاومتها، أطلقت الغانم أوتو، حملتها الترويجية المذهلة على سيارات فورد الجديدة بأسعار خاصة وتسهيلات مميزة بمناسبة الأعياد الوطنية خلال شهر فبراير فقط، حيث يوفر هذا العرض فرصة شراء سيارة فورد جديدة بالأقساط لمدة 5 سنوات من دون أرباح ومن دون دفعة أولى.

ويسري هذا العرض على مجموعة مختارة من سيارات فورد الجديدة ابتداء من فييستا، فوكس 2017، فيوجن 2017، إيكوسبورت، إدج الجديدة كليا، اكسبلورر 2017، واكسبديشن 2017.

وتأتـــي جميــع هـــــذه السيارات مع كفالة من مصنع فورد لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم مما يضيف المزيد من التميز والقيمة وراحة البال لجميع مالكي سيارات فورد.

ومن شأن هذه الأسعار والتسهيلات المميزة أن تجعل قرار شراء سيارة فورد جديدة بالأقســاط الاختيـــار الأنسب الذي لا يحتمل التأجيل ببساطة لأن العرض ســـار خلال شهــر فبراير فقط.

ضمن هذا العرض، يمكن الاختيار من سيارات فورد العائلية بمختلف أحجامها، من أصغرها حجما فييستا، وموديلات 2017 من شقيقاتها الأكبر حجما فوكس وفيوجن.

تعتبر فييستا من الاختيارات الاصغر حجما في عائلة فورد، وتتمتع بتصميمها الخارجي المدمج والأنيق بخمس`ة أبواب (هاتش باك).

من ناحية الأداء فتتميز فييستا بمحركها ذي الأربع اسطوانات بسعة 1.6 ليتر مع ناقل حركة اوتوماتيكي بست سرعات ومواصفات سلامة قياسية تشمل فرامل مزودة بنظام مانع للغلق (ABS) ومواصفات اخرى تشمل مكيف هواء اوتوماتيكيا وعجلات المنيوم قياس 15 إنشا.

انتقالا للفئة الأكبر المشمولة ضمن هذا العرض، تأتي فورد فوكس 2017، وهي من أكثر السيارات مبيعا في العالم، المتوافرة لدى الغانم أوتو على شكل الصالون والهاتش باك لتناسب مختلف احتياجات ورغبات العملاء.

تمتاز فوكس بمحركها سعة 1.5 ليتر ذي الأربع اسطوانات والمزود بتقنية EcoBoost من فورد، التي تدمج ما بين تقنيتي الشحن الهوائي والحقن المباشر لتقدم أداء أعلى يجعلها ضمن الأقوى في فئتها ـ مع 150 حصانا PS ـ وتوفير ملموس في استهلاك الوقود.

أما الطراز الأكبر حجما ضمن هذا العرض، فيوجن 2017 والتي تعتبر من أجمل سيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم بفضل تصميمها الأوروبي المميز وتشتهر بأدائها القوي، وأعلى المستويات من تجهيزات الأمان والسلامة مع 7 وسائد هوائية وأنظمة سلامة متعددة لحماية السائق والركاب، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي تقوم فورد بتطويرها باستمرار لتضيفها لسياراتها.

ومع الإقبال المميز الذي تحظى به سيارات فورد متعددة الاستخدامات SUV، يمكن للعميل الاختيار من مجموعة من الموديلات التي تناسب أسلوب حياته، بدءا من إيكوسبورت مدمج الحجم والمزود بمحرك اقتصادي 4 سلندرات بسعة 1.5 ليتر وناقل سرعة أوتوماتيكي مع إضافات قياسية منها عجلات ألمنيوم 16 انشا ومصابيح أمامية مــزودة بإضاءة نهارية LED.

يتوافر إيكوسبورت الآن بسعر خاص يبدأ من 4399 دينارا، أما عشاق التميز فيمكنهم أيضا اقتناء إدج الجديدة كليا والغنية بالمزايا والتجهيزات التقنية المتطورة، حيث تزخر بالمزيد من التكنولوجيا وتصميمها الجديد المميز من الداخل والخارج، ومستويات أعلى من الجودة، وانسيابية محسنة بشكل ملحوظ حتما يلفت الانتباه من أول نظرة ويوفر تجربة قيادة مميزة من اللحظات الأولى وراء عجلة القيادة. تتوافر إدج الجديدة كليا بأربع فئــــات بسعر مميز الآن ابتــــداء من 8499 دينارا.

وتتوافر ضمن هذا العرض أيضا موديلات 2017 من الطرازات العائلية إكسبلورر واكسبديشن، ويتوافر اكسبلورر 2017 بأربع فئات بسعر يبدأ من 10499 دينارا أما عشاق السيارات العائلية الكبيرة فإنها فرصة لا تعوض لاقتناء اكسبيديشن التي تتسع مقصورتها الرحبة لـ 8 ركاب والمــــزودة بمحرك V6 جبار سعة 3.5 ليترات والذي بفضل تقنية EcoBoost ينتج طاقة حصانية عالية تبلغ 390 حصانا PS وعزم دوران يبلغ 629 نيوتن-متر مع توفير عال في استهلاك البنزين.

ويتوافر اكسبيديشن بأربع فئات ومواصفات تشمل نظام SYNC مع شاشة MyFord بقياس 8 إنشات تعمل باللمس، كاميرا للرؤية الخلفية مع حساسات للرجوع، نظام BLIS لمراقبة النقطة العمياء، باب خلفي كهربائي والعديد من المواصفات الأخرى.