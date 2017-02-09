أكدت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، حرصها على تجاوز توقعات عملائها، من خلال إطلاق عروض فبراير الجديدة لخدمة ما بعد البيع لعملاء «نيسان البابطين»، والتي تهدف من خلالها إلى الحفاظ على عمر السيارة، وتوفير القيادة الآمنة والتنقل المستدام ومصممة خصوصا لكل موديلات نيسان المبيعة قبل ديسمبر 2014.

وأشــارت «نيســـــان البابطين» إلى أن عروض خدمة ما بعد البيع الجديدة تأتي كعربون وفاء لولاء عملائها، حيث بدأ العرض فـي 29 يناير الماضي ويستمر حتى 27 فبراير الجاري.

وأضافت الشركة ان الحملة الجديدة توفر 3 عروض مختلفة، وهي فحص مجاني على المحرك ونظام تبريد المحرك، بالإضافة إلى خصم 35% على قطع الغيار و17% على الأجور.

وثاني برنامج يحتوي على فحص مجاني على الهيئة الأمامية والخلفية وخصم بنسبة 32% على قطع الغيار و15% على الأجور.

ويشتمل البرنامج الثالث على فحص مجاني على البريك وخصم بنسبة 30% على قطع الغيار و12% على الأجور.

وانطلاقا لدور «نيسان البابطين» في تعزيز ثقافة عملائها حول أهمية عمليات الصيانة تسعى «نيسان البابطين» دائما لتسليط الضوء على أهمية صيانة السيارات، معتبرا ان أهم ما يمكن لصاحب المركبة القيام به، هو الاستثمار للحفاظ على حياة سيارته، وتجنب النفقات المستقبلية على إصلاحها.

وأشـــارت «نيســـــان البابطين» إلى أنه تم تجهيز السيارات لديها، بالاعتماد على أفضل معايير التكنولوجيا اليابانية، مذكرة السائق بضرورة تحمل المسؤولية وإجراء عمليات الصيانة الدورية، من خلال الاستفادة من حملات ما بعد البيع التي توفرها.

ودعت «نيسان البابطين» جميع العملاء الذين اشتروا سيارات «نيسان» وحتى ديسمبر 2014، للاستفادة من هذا العرض، والحصول على تجربة فريدة من نوعها من خلال زيارة أحد مراكز خدمــة «نيسان البابطين» في منطـقتي الري والأحمدي.