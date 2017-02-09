منتجع «لؤلؤة إليجا» يعتبر من المشاريع المتميزة التي تم طرحها للعملاء

أعلنت شركة الديار العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وقال المدير الإقليمي في الشركة عقيل الهذال إن «الديار العقارية» أصبحت ضمن كبرى الشركات العقارية التي تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الخارجية وخصوصا مشـاريــــع البوسنة وتركيا، وذلك بفضل الإمكانيات الإدارية المتطورة التي تمتلكها من خلال فريق تسويقي وتطويري مؤهل بشكل كبير واختيارها لأفضل المشاريع المتميزة في مواقعها وتصاميمها وأسعارها، إضافة إلى مشاركاتها في المعارض العقارية المقامة في الكويت وكذلك دول المنطقة، واستخدامها للأدوات التسويقية الفاعلة.

وبين الهذال أنه بعد انتهاء 98% من مبيعات منتجع «المنتزه اليجا» تطرح شركة الديار العقارية المالكة والمطورة لأحدث مشاريعها في سراييفو بحي إليجا منتجع «لؤلؤة اليجا» تم طرحه للعملاء ويعد المنتجع من المشاريع المتميزة في المنطقة، هذا المنشأ المعماري الجبلي يتدرج على أكثر من 65 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والشوارع الواسعة وبحيرة صناعية على مساحة 2000 متر مربع ولذلك إن كنت تبحث عن ملاذ صيفي للاسترخاء والراحة فتأكد ان فلل وشقق منتجعنا ستلبي جميع احتياجاتك.

وتابع: عند اكتمال منتجع «لؤلؤة اليجا» سينعم ساكنوه بخدمات ووسائل راحة ذات مقاييس عالمية، مركز ترفيهي، ناد رياضي، حمام سباحة داخلي، مطعم ومقهى في الديوانية وسيتم توفير خدمات توصيل من المطار ووكالة سياحية ومركز تأجير السيارات وإدارة الأعمال.

وأكد الهذال ان المشروع الذي تقوم الشركة بتسويقه وتطويره وهي المالكة له «منتجع المنتزه إليجا» وهو بمساحة إجمالية تقدر بـ 120 ألف متر مربع وهو يقع في منطقة إليجا إحدى مناطق وضواحي العاصمة سراييفو، لافتا إلى أنه يتميز موقع المشروع بقربه من الخدمات الرئيسية ومراكز التسوق ونبع البوسنة الشهير، وكــذلك قربه من المطار، حيث يبعد عنه مسافة لا تزيد على 4 كم.

وأشار إلى أن منتجع المنتزه يتميز أيضا بإطلالته الخلابة وباحتوائه على جميع الخدمات الأساسية مثل المسجد، سوبر ماركت، نظام أمنى متكامل على مدار الساعة، ممشى داخلي، ناد صحي متكامل، ديوانيات ملاعب رياضية، خدمات صحية، مكتب خدمات سياحية.

وأضاف: تتنوع الوحدات السكنية بين فلل منفصلة وفلل مزدوجة وشقق ودبلوكسات بأحجام متباينة وبتصاميم متطورة تتناسب مع متطلبات السوق الكويتي والخليجي بصفة عامة وبتشطيبات عالية الجودة، ما جعل الإقبال كبيرا على شراء وحداته، حيث تم تجاوز اكثر من 98% من المبيعات في فترة قياسية، وذلك بسبب تميز موقعه وخدماته وكذلك تميز أسعار الوحدات السكنية المبيعة، الأمر الذي دفع الشركة إلى توسيع مساحة المشروع في المرحلة المقبلة وبذلك سيصل مجموع مساحة المشروع أكثر من 200 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الشركة تقدم لعملائها كل ما هو جديد ومميز وتطرح الشركة ولأول مرة بالمعرض مشروع مجمع نهر أوسيك السكني، وهو عبارة عن مجمع راق يتكون من 28 شقة «عمارتين»، يقع على مساحة 4600م2 بإطلالة مباشرة لجميع الوحدات صف أول على نهر زيوانيا وموقع المشروع المتميز داخل منطقة أوسيك الراقية في إليجا حيث وجود كل الخدمات بالمنطقة.