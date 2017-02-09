اعلنت الشركة الاولى للتأمين التكافلي عن تقديمها خصومات تصل الى 20% خلال الشهر الجاري على خدماتها التأمينية الفردية لعملائها الحاليين أو الجدد وذلك احتفالا بمناسبة ذكرى الاعياد الوطنية للكويت.

وبهذه المناسبة، اكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد الاسود ان الشركة حرصت على ان تشارك ابناء الشعب الكويتي احتفالاتهم بالاعياد الوطنية لذلك قدمت عروضها على كل خدماتها التأمينية الخاصة بالافراد، حيث يشمل العرض العملاء الجدد والعملاء الحاليين الذين يرغبون في تجديد اشتراكاتهم التي تنتهي في اي وقت خلال العام الحالي، مشيرا الى ان الشركة تسعى دائما الى مواكبة احتياجات العملاء الفردية ومتطلباتهم من منتجات التأمين في السوق الكويتي.

واضاف الأسود ان «اولى تكافل» ترحب بعملائها وتدعوهم الى الاستفادة من هذا العرض قبل نهاية شهر فبراير، مؤكدا ان مركز خدمة العملاء يستقبل كل استفسارات العملاء ويقدم لهم كل الاستشارات التأمينية سواء الخاصة بعروض فبراير او غيرها.