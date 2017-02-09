«الوطني» يقدم سحوبات على جوائز الجوهرة ورحلة إلى دبي على متن طائرة خاصة لشخصين

تنطلق اليوم الخميس فعاليات معرض الصناع العالمي «Maker faire-kuwait»، الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار برعاية حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ممثلا عن سمو الأمير، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف الصالة رقم 5.

وقالت مدير العلاقات العامة بالشركة الكويتية للاستثمار دلال المضف إن الشركة حرصت على أن يتضمن المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة خلال أيامه الثلاثة الممتدة حتى 11 فبراير الجاري، حيث ينقسم إلى قسمين الأول للمشاريع التكنولوجية والثاني للمشاريع الفنية والحرفية، مشيرة الى أن الأنشطة التي ستقام داخل المعرض من الممكن أن يستفيد منها الكبار والصغار على حد سواء نظرا لأهميتها في مختلف المجالات.

وأفادت المضف في بيان صحافي بأن المعرض يحظى بحضور رئيس الفريق التحريري في مجلة «Make» العالمية المؤسسة للمعرض الأم في الولايات المتحدة الأميركية، مايك سينس، المقرر أن يلقي محاضرة عن تطور الحركة الصناعية حول العالم وما واكبها من طفرات نوعية غيرت من مجريات الحياة، كما أنه سيجري العديد من اللقاءات التلفزيونية والصحافية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وسيتم إطلاعه أيضا على المشاريع المشاركة وعددها 80 مشروعا يخضعون للجنة التحكيم المكونة من 11 شخصا يمثلون الشركة الكويتية للاستثمار الى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الراعية بالإضافة الى ممثلين عن الدول المشاركة بمشاريع من دول الخليج منها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وأضافت أن طريقة التصويت على اختيار أفضل المشاريع 40% منها للجنة التحكيم، فيما الـ 60% المتبقية ستكون من نصيب جمهور المعرض باستخدام آلية تصويت تتيحها الشركة الكويتية للاستثمار من خلال تطبيق Makerfaire-kuwait على الهواتف الذكية بأنواعها، علما بأن التصويت باستخدام التطبيق يشترط التواجد داخل المعرض في القاعة رقم 5 بمشرف ولا جدوى من استخدامه في أي مكان آخر.

وأشارت المضف الى أن الجوائز المرصودة للمشاريع الفائزة سيتم توزيعها في تمام السابعة من مساء اليوم الأخير للمعرض (السبت 11 فبراير2017)، موزعة على 10 مشاريع مناصفة ما بين تكنولوجية وفنية.

ولفتت الى أن بنك الكويت الوطني يعتزم تقديم إحدى الفعاليات من خلال سحوبات على جوائز الجوهرة والسحب على رحلة الى دبي على متن طائرة خاصة لشخصين في اليوم الأول فضلا عن جوائز أخرى سيتم توزيعها خلال أيام المعرض.

وذكرت أن المعرض سيشهد حضور نخبة من المسؤولين في الدولة والشخصيات العامة وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في الكويت، بالإضافة الى حضور كوكبة من مسؤولي الشركات والبنوك المحلية والمعنيين بمشاريع الصناع، فضلا عن حضور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوم الأول.

ونوهت المضف الى انه ستتم تغطية افتتاح المعرض إعلاميا من جميع وسائل الإعلام المحلية ووكالات الأنباء العالمية والمحطات الفضائية الإخبارية، علما بأن تلفزيون الكويت وكذلك مجموعة الراي الراعي الإعلامي سينقلان وقائع المعرض طوال مدة انعقاده، مشيدة بالدور الإيجابي لوسائل الإعلام المختلفة في نقل ومتابعة كل ما يتعلق بمعرض الصناع «ميكر فير- الكويت» الذي أضحى مشروعا وطنيا على طريق التحول الى مركز مالي وتجاري إقليمي للكويت تحت رعاية سمو الأمير.

وأشارت الى تفاعل الجمهور من خلال ردود الأفعال التي تلقتها اللجنة المنظمة للمعرض بعد أن تم إطلاق الحملة الإعلامية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة خلافا لمواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت ردود أفعال هائلة.