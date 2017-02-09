الرشيد: «الوطني» ملتزم بمشاركة الكويت احتفالاتها الوطنية كل عام برسالة وطنية توعوية هادفة

لاقت أغنية بنك الكويت الوطني «باقون» المهداة إلى الكويت تفاعلا كبيرا على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وصالات السينما إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث نجحت في استقطاب ما يزيد عن مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على اطلاقها بمناسبة الأعياد الوطنية.

وفي تعليقه، قال المدير التنفيذي في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبد المحسن الرشيد إن بنك الكويت الوطني يحرص أن يكون عند توقعات الناس به في كل مناسبة، ونحن سعداء بأن أغنية باقون انتشرت بهذه القوة وبهذا الوقت القياسي. ففي غضون أسبوع على اطلاقها، نجحت في احراز هذه القفزة في عدد المشاهدات حيث تعدت المليون مشاهدة على قنوات التواصل الاجتماعي لبنك الكويت الوطني.

ولفت الرشيد إلى أن بنك الكويت الوطني يفخر بأن يكون له كل عام بصمة خاصة في الاعياد الوطنية، يشارك بها الكويت فرحتها واحتفالاتها من خلال رسالة هادفة، وذلك من منطلق التزامه بواجبه الوطني والاجتماعي وحرصا على مشاركة هذه المناسبة التاريخية مع مختلف الأجيال. وأضاف قائلا: «نحن نتابع عن كثب الرواج الذي تلاقيه الأغنية التي سيتواصل عرضها على قناة الراي وتلفزيون الكويت وصالات السينما، وموقع البنك على قناة يوتيوب وفيسبوك NBKGroup، إلى جانب صفحات الوطني على انستغرام @NBKGroup وتويتر @NBKPage.

وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق أغنية «باقون» ضمن سلسلة الأعمال الوطنية التي دأب البنك على إطلاقها للاحتفال بعيدي الوطني والتحرير خلال شهر فبراير.

وعلى غرار كل عام، تضمنت الأغنية رسالة هادفة ركزت على الإسهامات الاجتماعية والوجوه الكويتية الرائدة في مجالاتها مثل السباحة الكويتية في السلطان وبطل العالم للقفز الحر بالمظلات أسامة نجف وذلك بهدف إظهار الجانب الحضاري والروح الوطنية، دون اغفال عبارات الاغنية التي جاءت بصوت الفنان القدير عبدالله الرويشد وأخذت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت من العبارات الأكثر استخداما.

كما لابد من التنويه بجهود كل من وزارتي الداخلية والدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتية وغيرها من الجهات الوطنية التي كان لها بصمة أيضا في هذا العمل الوطني.