مشروع «أمنية» لقي تجاوباً وترحيباً كبيراً من جميع الفئات ومختلف الأعمار

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في العديد من الفعاليات والانشطة المعنية بالبيئة والحفاظ عليها وحمايتها بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال مثل المبرة البيئية التطوعية وفريق الغوص الكويتي، ورعى المشروع البيئي «امنية» لاعادة تدوير العبوات البلاستيكية، كما يساهم في نشر الوعي البيئي عبر مجموعة من المواد الإعلامية المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعميق الثقافة البيئية وخلق حالة من الوعي والاهتمام بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

وقد نجح مشروع «أمنية» البيئي لتجميع واعادة تدوير العبوات البلاستيكية بطريقة حضارية وصحيحة تحت شعار «أمنية بيتك»، في نشر الوعي بموضوع إعادة التدوير عن طريق التخلص من عبوات المياه المستعملة أو أي عبوات بلاستيكية تحمل رمز التدوير، من خلال نقاط تجميع عديدة على مستوى المحافظات، ولقي المشروع تجاوبا وترحيبا كبيرا من جميع الفئات ومختلف الاعمار، ما يؤكد نجاحه في تحقيق اهدافه، وأولها التاكيد على اهمية المحافظة على البيئة، حيث يشارك «بيتك» في المشروع من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها، وحرصا على نشر الوعي والاهتمام بالبيئة وتقديرا لأهمية المشروع الاقتصادي وجهود الشباب الكويتى العاملين عليه.

ويعتبر «بيتك» أول راع لهذا المشروع الوطني، واول البنوك في تبني الفكرة الرائدة التي تقوم عليها مجموعة من الشباب الكويتي، وتستهدف نشر وتعميق ثقافة «اعادة التدوير» لعبوات المياه البلاستيكية في الكويت، وقد تم بنجاح وبالتعاون مع «بيتك» توزيع العديد من الحاويات لتجميع العبوات البلاستيكية تغطي عددا من الجمعيات التعاونية الرئيسية: العديلية، السلام، صباح السالم، مبارك الكبير، سعد العبدالله، عبدالله المبارك، كما يساهم «بيتك» بالتعاون مع مشروع «أمنية» في جهود توفير نقاط تجميع البلاستيك في مختلف المحافظات.

وفي تعاون متواصل مع المبرة البيئية التطوعية وفريق الغوص الكويتي قدم «بيتك» عددا من القوارب الصديقة للبيئة الهولندية من نوع «Whaly»، وذلك من أجل استخدامها في العمليات البحرية للإنقاذ ورفع المخلفات والشباك تحت شعار «شركاء في حماية البيئة البحرية» استمرارا لجهوده في دعم أعمال العديد من الفعاليات والأنشطة المعنية بالبيئة، والحفاظ عليها وحمايتها بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وذلك بهدف تعميق الثقافة البيئية، وخلق حالة من الوعي والاهتمام بالمحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

وتساهم القوارب التي تعد الأحدث من نوعها والأكثر مزايا وامكانات وحفاظا على البيئة، في تسهيل عمل فريق الغوص الكويتي، وذلك من خلال المبرة التطوعية البيئية، إذ تساعد على القيام بالمهام والأنشطة الموضوعة في خطة الفريق والمبرة بمنتهى الكفاءة والجاهزية.

وإيمانا بأهمية نشر الوعي البيئي يشارك «بيتك» بين فترة وأخرى عبر مجموعة من المواد الإعلامية المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي في جهود حث أفراد المجتمع على التخضير ومكافحة التصحر وصيانة البيئة من الاعتداءات والتلوث، والتركيز في هذه الرسائل على شرائح معينة من فئات عمرية، انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي والتنموي الذي يساهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة التي تعد البيئة النظيفة من أهم مكوناتها.

وتتوجه رسائل «بيتك» الى شرائح معينة من فئات عمرية محددة مثل الاطفال والشباب والسيدات للتأكيد على ان الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، هدف إنساني واجتماعي وتنموي يساهم في تحقيق جودة الحياة التي تعد البيئة النظيفة من اهم مكوناتها، كما تنشط جهود «بيتك» في المناسبات والأوقات التي يتكثف فيها الاهتمام محليا وعالميا بقضايا البيئة مثل الايام العالمية للاحتفال بالأرض او البيئة، من خلال دعم الانشطة ذات الاثر والمردود الإيجابي على البيئة، ويساهم «بيتك» في دعم جهود التخضير ويتوجه الى الطلبة من خلال التعاون مع بعض مدارس وزارة التربية التي تتبنى هذا النهج، ويعتبر ذلك استثمارا في المستقبل حيث يتأهل جيل جديد على قيم وأخلاقيات رفيعة تضع الحفاظ على البيئة وحمايتها في مقدمة اولوياتهم الحياتية.