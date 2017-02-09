أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو ISO/IEC 27001:2013، في إدارة أمن المعلومات، لمطابقتها مع المعايير العالمية الإلزامية للمنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).

وبهذه المناسبة، قال م.سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA: إن هذه الشهادة العالمية توفر إطارا مجربا ومدروسا لتنفيذ نهج منظم لإدارة عملياتنا ما يسمح لنا بمواصلة تقديم خدمة عالية الجودة لجميع عملائنا وحفظ معلوماتهم. إن من أولوياتنا دائما إرضاء عملائنا وشركائنا بشكل يتلاءم مع متطلباتهم وتطلعاتهم، في بيئة دائمة التطور كجزء من استراتيجيتنا لأفضل الممارسات الأمنية.

وبحصولنا على هذه الشهادة المعترف بها دوليا، نثبت التزامنا بحماية البيانات والتحسين المستمر لأنظمتنا.

إن الحصول على شهادة الآيزو يعزز ريادة VIVA في سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد واحدة من شركات الاتصالات القليلة التي حازت هذه الشهادة في الكويت حتى الآن، حيث أظهرت VIVA منهجية عالية في إدارة معلومات الشركة والعملاء.

وهي تعد مؤشرا أساسيا لبرنامج VIVA لحماية بيانات العملاء الحيوية من مجموعة واسعة من التهديدات الإلكترونية ونقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البيانات. وهي انعكاس لالتزام VIVA لنوعية نظام إدارة أمن المعلومات الخاصة بها وحماية أصول المعلومات والملكية الفكرية لها ولعملائها.