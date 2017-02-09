المتدربون تعرفوا عن كثب على المهام والوظائف الخاصة بكل قطاعات بورصة الكويت

استضافت شركة بورصة الكويت جلسة تثقيفية شارك فيها 20 متدربا ومتدربة كويتيين حديثي التخرج وذلك بهدف دعم برنامج «حديثي التخرج الثالث» الذي أطلقته هيئة أسواق المال في الكويت.

وتأتي هذه الجلسة في إطار التعاون مع هيئة أسواق المال بشأن برنامجها لتدريب الكويتيين حديثي التخرج في نسخته الثالثة بهدف تعزيز ركن أساسي في عملية البناء وتطوير الاقتصاد الكويتي والمشاركة في تحقيق الهدف التنموي.

وتبنت الهيئة هذا البرنامج بغرض جذب المتفوقين علميا في التخصصات المالية والاقتصادية كخطوة في مسار جعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار وأرضا خصبة للمشاريع التنموية.

وقد تضمنت الجلسة التي استضافتها بورصة الكويت اطلاع المتدربين على الخبرات والمهارات التي تملكها الشركة ومتابعة تلك التجربة الرائدة من خلال التعرف على الأنشطة التي تقوم بها وأعمالها وأبرز إنجازاتها.

هذا، وقد تسنى للمتدربين التعرف عن كثب على المهام والوظائف الخاصة بكل من قطاعات بورصة الكويت ابتداء من قطاع الموارد البشرية إلى قطاع الأسواق، وعمليات التداول، وقطاع التحول الاستراتيجي وغيرها من القطاعات.

وقدمت بورصة الكويت شرحا مفصلا حول المسؤوليات المناطة بها والإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، ورؤيتها إلى مستقبل البورصة والاقتصاد الكويتي.

هذا، وستستمر شركة بورصة الكويت في رفع مستوى التوعية عن الشركة وأهدافها الرئيسية مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الخصخصة ونشرها بين المؤسسات الحكومية من خلال جلسات تثقيفية مماثلة.