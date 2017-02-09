أظهر استطلاع أجرته «الأنباء» لمجموعة من الصناعيين، أجمعوا خلاله على ضرورة الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة لأهم 6 صناعات رئيسية تحتاج اليها الكويت ما يساعد القيادة الحكومية على إيجاد حلول شاملة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

ومن أهم الصناعات التي تحتاج الى تطور كبير هي الصناعة البتروكيماوية والصناعات المعرفية والغذائية وصناعة المحفزات الكيميائية والمعادن الأساسية، بالإضافة الى صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية.

ومن المفترض أن تسهم تلك الصناعات بإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ 8.3% سنويا حسب ما ورد في خطة التنمية، فيما سيزيد حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصــل إلى 1.7 مليار دينار بحلول 2020، وبمتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار.

1- الصناعة البتروكيماوية

تــعـتـبــــر صنــــاعـــة البتروكيماويات بديلا اقتصاديا وتحقق عائدا ماليا عاليا جدا، يحمي الاقتصاد الكويتي من تقلبات أسعار النفط باعتبار ان النفط سلعة جيوسياسية بعكس الصناعات البتروكيميائية التي تخضع إلى العرض والطلب.

فعلى سبيل المثال، لو تم بيع برميل النفط بـ 60 دولارا يحقق في البتروكيماويات ما يساوي 1200 دولار، بمعنى انه يحقق أكثر من 20 ضعفا من أرباح النفط.

وما يعزز من أهمية هذه الصناعة مستقبلا بالنسبة للكويت، هو طرح مشاريع بتروكيماوية عملاقة ضمن الخطة الإنمائية للدولة في مجال الصناعات البتروكيماوية مثل مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في فيتنام ومشروع الاولفينات الثــالــث والعطريات الثانية المتزامنة مع مصفاة الزور.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة تطورا ملموسا اذا ما تم إنشاء المشروع المقترح من قبــل شــركـــة ايكــويـت تحت اسم «مجمع الكويت للصناعات التحويلية البتــروكيمــاويـــة (Kuwait Petrochemical Value Park) الذي سيقام على مساحة 200 ألف متر مربع في منطقة الشعيبة، وقامت شركة ايكويت بهذه المبادرة قبل ثلاث سنوات لإقامة مجمع صناعي يقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالبتروكيماويات جميع الاحتياجات من أنظمة تقنية المعلومات وكهرباء وماء ومعالجة وتنقية الصرف الصحي وجميع الأمور اللوجستية التي تساعد على تنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف أن المجمع الصناعي المقترح سيوفر الخدمات اللوجستية ويركز المستثمر فيها على العملية الإنتاجية التي يحتاج إليها فقط، وتعتمد فكرة هذا المشروع على أن يأتي المستثمر برأس المال اللازم لإقامة مشروع، ثم يحصل على باقي الخدمات عن طريق المجمع الصناعي، كما يمكنه أن يحصل على أفكار جديدة لإقامة الكثير من أنواع المشاريع ذات الجدوى.

وللعلم، يتراوح حجم الطاقة التكريرية لمصافي الكويت الثلاث حاليا بين 920 و930 الف برميل يوميا، بحيث ينخفض في بعض الأحيان بسبب الصيانة الدورية لوحدات المصافي المختلفة.

2- الصناعات المعرفية

صحيح أن خطة التنمية أشارت الى ضرورة تعزيز الصناعات المعرفية في الكويت، إلا أنها لاتزال في مرحلة متأخرة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، حيث صدر تقرير رسمي يوضح وجود 3 دول خليجية تسير بخطى ثابتة نحول الانتقال إلى الصناعات المعرفية. وتعتبر السعودية والإمارات وقطر من الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا في جاهزيتها نحو الصناعة المعرفية، ويمكن لتلك الدول الولوج إلى الصناعات المعرفية بحلول عام 2020.

وتتفاوت دول الخليج في المراتب التي حصلت عليها، حيث نجد أن الإمارات في المرتبة الـ 42 من أصل 146 دولة عالميا والأولى خليجيا، تليها البحرين في المرتبة الـ 43 عالميا والثانية خليجيا، وحصلت السعودية على المرتبة الـ 50 عالميا.

وتعتمد الصناعة المعرفية بشكل كبير على عملية تجهيز المعلومات، والتكامل في تحويل المعلومات إلى أنشطة أخرى، وتوليد ونشر أنواع جديدة من المعرفة والمنتجات.

3- الصناعة الغذائية

تعتبر الصنـاعـة الــغذائـيـة في الكويت تقليدية ومحدودة، إذ تقتصر على تصنيع المستلزمات الغذائية الأساسية مثل المعكرونة والبسكويت والمعجنات وباقي الأغذية الخفيفة وتجميد الأسماك وتعبئة المياه وإنتاج المرطبات والعصائر.

ولا يتعدى عدد المصانع الغذائية في الكويت أكثر من 50 مصنعا، ومعظمها في منطقة صبحان الصناعية كونها تضم معظم الأنشطة الغذائية.

وبشكل عام، يحظــى قطاع الصناعات الغذائية باهتمام كل دول العالم المتقدمة لما يوفره من الفائدة التي تتكامل مع القطاع الزراعي.

بالإضافة إلى أهميته على الصعيد الإستراتيجي والأمن الغذائي ومساهمته في الاكتفاء الذاتي للدول، ولهذا يعتبر قطاع الصناعات الغذائية عنصرا داعما ومحفزا لتطوير القطاع الزراعي.

4- صناعة المحفزات الكيميائية

إن استعمال المحفزات في الصناعات البترولية لزيادة قيم المواد الهيدروكربونية في تزايد مستمر خاصة منذ عام 1973، وذلك لأن عددا كبيرا من هذه المواد الهيدروكربونية زادت قيمته وزاد الطلب عليه وتعددت استخداماته، كل هذه الأسباب وغيرها دعت إلى إيجاد وتطوير طرق تستخدم العوامل المساعدة لإنتاج مواد هيدروكربونية تفي بمتطلبات السوق العالمية بمواصفات جيدة.

وتعتبر معظم المحفزات المستخدمة حاليا مصنعة وغالبا ما تكون تحسينا لمحفز طبيعي استخدم سابقا بنجاح محدود.

5- الصناعات المعدنية

تعتبر الصناعات المعدنية الأساسية واحدة من أهم الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع ازدياد الطلب العالمي على الألمنيوم بشكل خاص بنسبة 6% سنويا، ما سيؤدي إلى ازدياد الطلب على المنتج الخليجي في الأسواق العالمية، أضف إلى ذلك حالة الازدهار العمراني ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستؤدي إلى ازدياد الطلب على منتجات الألمنيوم بأنواعها وبشكل متزايد خلال السنوات القليلة القادمة.

6- صناعات المعادن الفلزية

يأتي الحديد على قمة ما يعرف باسم الفلزات الحديدية التي تضم بالإضافة إلى الحديد فلزات المنجنيز والكــروميوم والتيتـانيوم والنيكــل والكوبالت والتنجست والمولبندنوم، بينما يأتي النحاس على قمة الفلزات غير الحديدية والزئبق والأنتيمون.

أما بقية الفلزات فتضمها مجموعات الفلزات الثمينة (الذهب والفضة والبــلاتين)، والفــلزات الخفيفة (البيرليوم واللثيوم والروبيدويم والسيزيوم والمغنسيوم)، والفلزات النــادرة (الزركونيوم والتانتلوم والنيوبيوم)، ثم الفلزات المشعة (اليورانيوم والثوريوم).