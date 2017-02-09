أبرمت شركة اجيليتي للمخازن العمومية من خلال إحدى شركاتها التابعة اتفاقا لاستثمار 31 مليون دينار في الشركة الوطنية العقارية، وذلك عن طريق أداة تمويلية لمدة 5 سنوات.

وتم الاتفاق على سداد قيمة الاستثمار نقدا أو من خلال الاكتتاب في اسهم جديدة في رأسمال الشركة الوطنية العقارية بسعر 125 فلسا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه لا يكون إصدار الأسهم الجديدة في رأسمال الشركة الوطنية العقارية نافذا إلا بعد حصول الشركة الوطنية على موافقة مساهميها والجهات الرقابية. وأضافت أنه سينعكس تأثير هذا الاستثمار على البيانات المالية للشركة خلال الربع الأول من 2017.

وأنهى سهم اجيليتي تعاملات أمس على ارتفاع 2.6% بارتفاعه 20 فلسا ليصل إلى 750 فلسا، وتم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.