شريف حمدي

أظهرت إفصاحات البورصة أمس، تغيرا في ملكيات كبار الملاك، بقيمة إجمالية 690 ألف دينار، حيث باعت مؤسسة الخليج للاستثمار 0.9% من أسهم شركة لوجستيك، بقيمة تقدر بـ 428 ألف دينار، وأصبحت ملكية مؤسسة الخليج بالشركة 6.5% ملكية مباشرة بعد أن كانت 7.4% ملكية مباشرة.

وشهدت عمليات تغير الملكية شراء شركة أصول للاستثمار 1.3% من اسهم شركة ايفكت بقيمة 123 ألف دينار لتصل نسبة ملكية أصول 14.06% ارتفاعا من 12.87%.

وتمت زيادة ملكية راشد سالم الراشد في شركة المدن بنسبة 2.57% ملكية غير مباشرة بقيمة 138 ألف دينار، لترتفع نسبته من 11.36% إلى 13.94%.