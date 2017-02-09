الشركة مستمرة بنشاطها الاستثماري بما يخدم مصالح المساهمين

أعلنت شركة «إيكاروس» للصناعات النفطية عن إدراج بياناتها في موقع «الموازي دوت كوم» التابع لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية وذلك اعتبارا من اليوم الموافق 9 فبراير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيكاروس» سهيل أبوقريص ان الشركة، وعلى الرغم من انسحابها من السوق، الا انها مستمرة في نشاطها الاستثماري بما يخدم مصالح مساهميها ولديها عدد من الفرص الاستثمارية قيد الدراسة والبحث في مجالات النفط والصناعات الكيميائية، فضلا عن ان ارتفاع وتماسك اسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يحسن من نتائج استثماراتها الإستراتيجية هذا العام.

وأشار الى ان الشركة ستستمر في تواصلها مع مساهميها من خلال موقعها الإلكتروني www.ikarus.com.kw حيث سيتم من خلاله تحديث بيانات ونشاطات الشركة، كما اعرب عن سعادته بانضمام «إيكاروس» لـ «الموازي دوت كوم»، موضحا أن هذه الخطوة ستتيح للمستثمرين والشركات والأفراد الحصول على معلومات عن أنشطة الشركة ومستجداتها، وتمكنهم من متابعة أسهمهم في الشركة.

من جهته، قال المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع إن انضمام «إيكاروس» بمنزلة إضافة وإثراء لرصيد «الموازي دوت كوم»، حيث تعتبر «إيكاروس» من الشركات العريقة في مجال الصناعات النفطية، والتي تدار على أيدي فريق من المحترفين والمختصين، الأمر الذي من شأنه أن يمنح المستثمرين فرصا استثمارية واعدة.

واختتم الصانع حديثه قائلا ان شركة الموازي، ومن خلال موقعها «الموازي دوت كوم» تساعد الشركات غير المدرجة في البورصة على ادراج بياناتها بشكل دوري، ومساعدة وتوجيه مساهمي تلك الشركات بنقل ملكية أسهمهم غير المدرجة من خلال القنوات الرسمية.

مبينا أن هذه العملية تتم من خلال تقديم الموقع لعرض مبسط لكل البيانات والحقائق التي يطلبها المستثمرون عن الشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة، مثل البيانات المالية، وآخر الصفقات، والأخبار العامة، والمعلومات الخاصة بالجمعيات العامة من مصادرها الرسمية، وذلك على مرأى من الجميع وعلى شاشة واحدة من خلال شريط واحد أيضا.