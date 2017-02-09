قالت شركة المباني إنه تم تأجيل دعوى المزاد العلني لبيع أرض السالمية، والتي طعن عليها بالاستئناف، لجلسة 20 الجاري حسب بيان الشركة للبورصة.

وأعلنت الشركة، في 10 يناير الماضي، أن دعوى استئناف المزاد العلني لبيع أرض السالمية تم الطعن عليها، وتحدد لنظرها جلسة 30 يناير 2017.

وباعت الشركة، في 6 ديسمبر، قطعة أرض بمنطقة السالمية لشركة الدائري الخامس، والمملوكة للشركة بنسبة 100%، وذلك خلال جلسة المزاد التي انعقدت في 5 ديسمبر 2016.

كانت شركة الدائري الخامس، التابعة والمملوكة بالكامل لـ «المباني»، قد حصلت على حكم لصالحها في أواخر سبتمبر الماضي، يقضي ببيع أرض السالمية بالمزاد العلني.

وارتفع سهم الشركة 1.2% بنهاية الجلسة، وذلك بعد صعوده إلى سعر 860 فلسا، من خلال تداول 214.5 ألف سهم، بقيمة 182.8 ألف دينار.