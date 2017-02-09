الوزارة تبحث مع مختصين تسهيل استخراج وتجديد الرخص وإزالة المعوقات أمام مراجعيها

عاطف رمضان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن زيارات مكثفة لقيادات مختلفة في الدولة وأساتذة جامعيين ورجال أعمال لمكتب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث مواضيع مهمة من بينها كيفية تسهيل الاجراءات لاستخراج أو تجديد الرخص التجارية وغيرها من الأمور التي تخص ازالة المعوقات أمام مراجعي الوزارة، والتي تنعكس ايجابا على انسيابية تسهيل الأعمال التجارية في الكويت.

كما اشارت الى ان وزارة التجارة والصناعة شهدت اجتماعات ماراثونية مع مسؤولي البنك الدولي للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال التجارية وفي الكويت.

وذكرت المصادر أن الوزير الروضان يعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي الذي يقوم بقياس أثر عملية وضع اللوائح والإجراءات الحكومية في مختلف الدول على أنشطة الأعمال التجارية، من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين البلدان وعبر الزمن.

وحسب تقرير البنك الدولي السنوي حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، فإن الإمارات تصدرت قائمة اقتصادات المنطقة، حيث حلت في المرتبة الـ 26 عالميا، تتبعها البحرين في المرتبة الـ 63، وعمان في المرتبة الـ 66، فيما حلت الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجيا في المركز الـ 102، وبالاستناد إلى الإصلاحات المنفذة جاءت كل من الإمارات والبحرين في قائمة الاقتصادات الـ 10 الأكثر تحسنا في العالم.

وحسب التقرير فإن الكويت تعتبر إحدى الدول التي شكلت لجانا معنية بالإصلاحات الإجرائية داخل الحكومة وتستعين هذه اللجان في أغلب الأحيان بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال باعتبارها أحد المدخلات اللازمة لإبلاغ برامجها من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال.